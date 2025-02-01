Дочь Ольги Сумской стала жертвой психологического давления в Карпенко-Карого — подробности

Анна Борисюк. Фото: instagram.com/gandzyazen

Дочь украинской актрисы Ольги Сумской - Анна Борисюк - на фоне громкого секс-скандала в университете им. Карпенко-Карого рассказала о неприятном инциденте во время учебы в вузе. Девушка призналась, что подверглась психологическому давлению со стороны преподавателя.

Об этом актриса заявила в Instagram.

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Анна Борисюк рассказала о психологическом давлении в вузе

В соцсетях дочь Сумской отреагировала на заявление одной из бывших студенток учебного заведения, которая заявила о харассменте со стороны преподавателя, актера Юрия Высоцкого. По словам девушки, профессор неоднократно домогался учениц, а тем, кто сопротивлялся мстил - их отчисляли из университета или не давали ролей в спектаклях. По словам Анны, она также подверглась давлению со стороны Высоцкого.

"Эта боль до сих пор преследует и меня. Спасибо, что я с ней не наедине", — написала Борисюк.

Анна Борисюк отреагировала на скандал в вузе. Фото: instagram.com/gandzyazen

Анна призналась, что для нее обучение в университете было тяжелым испытанием, во время которого она "потеряла себя". Также девушка добавила, что учебное заведение не может существовать в том виде, в котором есть сейчас.

"Мораль этого университета не подлежит изучению. Изученные имеют способы быстрой ликвидации подобных "учебных эпидемий", чтобы обеспечить безопасность студентов, которые проносят полученные травмы сквозь жизнь без понимания своего "я". Я себя там потеряла, почувствовала тот мрак, к которому даже прикипела, перешла в фазу вечного сна, из которого невозможно было проснуться. Да, это жесткая школа жизни, в каком-то смысле я обнулилась там", — написала дочь Сумской.

Дочь Сумской пожаловалась на давление во время учебы. Фото: instagram.com/gandzyazen

Позже Анна пояснила, что никаких сексуальных домогательств со стороны Высоцкого она не испытывала. По словам дочери Сумской, преподаватель психологически давил на нее во время учебы, однако сейчас она считает это "школой жизни".

"Хочу прояснить: никакого сексуального домогательства не было! Ситуация касалась психологического давления, и я не считаю правильным искажать факты. Любые заявления должны основываться на правде, а не на эмоциях или слухах. Это был сложный, но важный опыт, за который я благодарна Ю. П. Высоцкому. Он дал мне ценную школу жизни, хотя и в основном неприятную", — написала Борисюк.

Анна Борисюк сделала заявление. Фото: instagram.com/gandzyazen

Напомним, ранее актриса Ирина Островская рассказала о домогательствах в университете на фоне скандала с Андреем Белоусом.

Также Ада Роговцева прокомментировала громкий инцидент в киевском вузе.