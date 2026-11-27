Премьера фильма "Скажене Різдво". Фото: пресс-релиз

В Национальной оперетте Украины состоялась торжественная премьера семейной комедии "Скажене Різдво" — четвёртого фильма одной из отечественных кинофраншиз. Это фильм о семейных ценностях, который заставит вас смеяться и позвонить родным после просмотра. В картине снялись известные украинские актеры — Назар Заднепровский, Леся Самаева, Вячеслав Хостикоев и другие.

Подробности рассказывают Новини.LIVE.

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Семейная комедия "Скажене Різдво" уже в кино

Премьерный вечер фильма "Скажене Різдво" собрал творческую команду картины, известных представителей украинского кино и шоу-бизнеса, инфлюенсеров, коллег и партнеров из медиаиндустрии.

"Скажене Різдво" показали в Национальной оперетте Украины. Фото: пресс-релиз

Среди гостей — глава Госкино Андрей Осипов, актеры Андрей Исаенко, Андрей Саминин, Анна Романова, Богдан Рубан, Анна Саливанчук и Елена Олар, артисты Фагот, POSITIFF и Lida Lee, спортсмен и блогер Денис Бойко, дизайнер Лилия Пустовит, комик Дмитрий Тютюн и многие другие.

Вячеслав Хостикоев, Екатерина Файн, Леся Самаева, Назар Заднепровский. Фото: пресс-релиз

Главными героями вечера, конечно же, стали актеры "Скажене Різдво". На премьере собрались любимцы зрителей, вернувшиеся к своим ролям после длительного перерыва, а также новые лица франшизы.

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Лида Ли на премьере фильма "Скажене Різдво". Фото: пресс-релиз

Для главного актера Назара Заднепровского возвращение к роли Василия Середюка стало особенным событием. После просмотра фильма актер поделился своими впечатлениями:

"Я безмерно рад вернуться к этой роли, получился хороший, семейный, рождественский фильм. Этот фильм похож на большой киевский торт, который ещё и посыпали орешками и дополнили мороженым. Мы так старались, чтобы всё получилось красиво и ярко, и, на мой взгляд, у нас всё получилось. Очень хочу, чтобы зрители посмотрели этот фильм именно в кинотеатрах", — рассказал Назар Заднепровский.

Жену Василия Середюка сыграла актриса Леся Самаева. Она поделилась с журналисткой Новини.LIVE Анастасией Жиденко впечатлениями от съемок:

"Это уже не просто кино, это целая "безумная Вселенная". Я уже вживаюсь в свою героиню, и, возможно, авторы уже пишут больше обо мне. Сниматься было безумно тяжело психологически из-за постоянных тревог. Но с другой стороны — именно в эти непростые для нас времена это заставляет нас работать с большим удовольствием. Зная, насколько наши украинцы любят эту "безумную Вселенную". Насколько она дарит им жизненную энергию и оптимизм".

Особое место в новой комедии занимает музыка. Для создания официального саундтрека к "Скажене Різдво" POSITIFF и Lida Lee впервые объединились в дуэте, а к записи песни присоединились и актеры фильма.

"Скажене Різдво" вышло в широкий национальный прокат 26 ноября. Так что соберите всех своих близких и встречайте начало рождественского сезона вместе с самой безумной киносемьёй страны.

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