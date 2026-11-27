Премʼєра фільму "Скажене Різдво". Фото: пресреліз

У Національній опереті України, відбулася урочиста прем’єра сімейної комедії "Скажене Різдво" — четвертого фільму однієї з вітчизняних кінофраншиз. Це фільм про сімейні цінності, який змусить вас сміятися та зателефонути рідним після перегляду. У стрічці знялись відомі українські актори — Назар Задніпровський, Леся Самаєва, Вʼячеслав Хостікоєв і не тільки.

Деталі розповідають Новини.LIVE.

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Сімейна комедія "Скажене Різдво" вже у кіно

Прем’єрний вечір фільму "Скажене Різдво" об’єднав творчу команду стрічки, відомих представників українського кіно та шоубізнесу, інфлюенсерів, колег і партнерів з медіаіндустрії.

"Скажене Різдво" показали у Національній опереті України. Фото: пресреліз

Серед гостей — голова Держкіно Андрій Осіпов, актори Андрій Ісаєнко, Андрій Самінін, Анна Романова, Богдан Рубан, Анна Саліванчук та Олена Олар, артисти Фагот, POSITIFF та Lida Lee, спортсмен і блогер Денис Бойко, дизайнерка Лілія Пустовіт, комік Дмитро Тютюн та багато інших.

Вʼячеслав Хостікоєв, Катерина Файн, Леся Самаєва, Назар Задніпровський. Фото: пресреліз

Головними героями вечора, звісно, стали актори "Скаженого Різдва". На прем’єрі зібралися улюбленці глядачів, які повернулися до своїх ролей після тривалої перерви, а також нові обличчя франшизи.

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Lida Lee на премʼєрі фільму "Скажене Різдво". Фото: пресреліз

Для головного актора Назара Задніпровського повернення до ролі Василя Середюка стало особливою подією. Після перегляду стрічки актор поділився своїми враженнями:

"Я безмежно радий повернутися до цієї ролі, вийшло добре, сімейне, різдвяне кіно. Цей фільм схожий на великий київський торт, який ще й посипали горішками та доповнили морозивом. Так уже старалися, щоб усе вийшло красиво і яскраво, і, як на мене, нам усе вдалося. Дуже хочу, щоб глядачі подивилися цей фільм саме в кінотеатрах", — розповів Назар Задніпровський.

Дружину Василя Середюка зіграла акторка Леся Самаєва. Вона поділилась з журналісткою Новини.LIVE Анастасією Жиденко враженнями від зйомок:

"Це вже не просто кіно, це цілий "скажений Всесвіт". Я вже проростає в свою героїню і можливо вже і автори пишуть більше про мене. Зніматися було безумно через постійні тривоги важко психологічно. Але з іншого боку — саме в ці непрості часи для нас це змушує нас працювати з більшим задоволенням. Знаючи, наскільки наші українці люблять цей "скажений Всесвіт". Наскільки він даєм їм наснаги до життя та оптимізму".

Особливе місце у новій комедії посідає музика. Для створення офіційного саундтреку до "Скаженого Різдва" POSITIFF та Lida Lee вперше об’єдналися у дуеті, а до запису пісні долучилися й актори фільму.

"Скажене Різдво" вийшло у широкий національний прокат 26 листопада. Тож збирайте всіх своїх та зустрічайте початок різдвяного сезону разом із найскажені́шою кінородиною країни.

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