Рок-баттл Энакина Скайуокера и Оби-Вана Кеноби - вирусное видео

Кадр из клипа. Фото: скриншот

Неожиданный рок-батл между героями культовой саги "Звездные войны" Энакином Скайуокером и Оби-Ваном Кеноби завирусился в сети. Музыкальное противостояние персонажей собрало почти миллион просмотров.

Видео опубликовали на YouTube.

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Поклонников "Звездных войн" изрядно повеселил новый тренд, созданный с помощью искусственного интеллекта. Напряженную сцену противостояния учителя и его падавана ИИ превратил в забавный отрывок из мюзикла.

В ролике Скайуокер и Кеноби сражались не как джедаи, а как вокалисты. Микрофоны вместо световых мечей, лирическое вступление Падме и соло Энакина на гитаре вызвали волну эмоций у пользователей сети. Теперь фаны требуют продолжения истории в новом формате.

"Это пик искусственного интеллекта, нужно, чтобы весь фильм был таким".

"Это, пожалуй, лучшее видео, которое мне рекомендовал YouTube за последние годы".

"Почему я не могу прекратить пересматривать это? Я хочу добавить эту песню в свой плейлист прямо сейчас!".

"Просто разрыв! Можно весь фильм, пожалуйста?".

Ранее Крис Эван разочаровал фанатов заявлением о продолжении "Мстителей". Также мы писали, что в сети разразился скандал из-за визита звезды "Постучись в мою дверь" в РФ.