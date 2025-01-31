Рок-батл Енакіна Скайвокера та Обі-Вана Кенобі — вірусне відео

Скайвокер проти Кенобі — у мережі завірусився "рок-батл" героїв
Неочікуваний рок-батл між героями культової саги "Зоряні війни" Енакіном Скайвокером та Обі-Ваном Кенобі завірусився у мережі. Музичне протистояння персонажів зібрало майже мільйон переглядів.
Відео опублікували на YouTube.
Батл Енакіна та Обі-Вана "розірвав" мережу
Шанувальників "Зоряних війн" неабияк повеселив новий тренд, створений за допомогою штучного інтелекту. Напружену сцену протистояння вчителя та його падавана ШІ перетворив на кумедний уривок з мюзиклу.
У ролику Скайвокер та Кенобі билися не як джедаї, а як вокалісти. Мікрофони замість світлових мечів, ліричний вступ Падме та соло Енакіна на гітарі викликали хвилю емоцій у користувачів мережі. Відтепер фани вимагають продовження історії у новому форматі.
"Це пік штучного інтелекту, потрібно, щоб весь фільм був таким".
"Це, мабуть, найкраще відео, яке мені рекомендував YouTube за останні роки".
"Чому я не можу припинити передивлятися це? Я хочу додати цю пісню до свого плейлиста просто зараз!".
"Просто розрив! Можна увесь фільм, будь ласка?".
Раніше Кріс Еван розчарував фанатів заявою про продовження "Месників". Також ми писали, що у мережі вибухнув скандал через візит зірки "Постукай в мої двері" до РФ.
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