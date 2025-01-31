Рок-батл Енакіна Скайвокера та Обі-Вана Кенобі — вірусне відео

Кадр з кліпу. Фото: скриншот

Неочікуваний рок-батл між героями культової саги "Зоряні війни" Енакіном Скайвокером та Обі-Ваном Кенобі завірусився у мережі. Музичне протистояння персонажів зібрало майже мільйон переглядів.

Відео опублікували на YouTube.

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Шанувальників "Зоряних війн" неабияк повеселив новий тренд, створений за допомогою штучного інтелекту. Напружену сцену протистояння вчителя та його падавана ШІ перетворив на кумедний уривок з мюзиклу.

У ролику Скайвокер та Кенобі билися не як джедаї, а як вокалісти. Мікрофони замість світлових мечів, ліричний вступ Падме та соло Енакіна на гітарі викликали хвилю емоцій у користувачів мережі. Відтепер фани вимагають продовження історії у новому форматі.

"Це пік штучного інтелекту, потрібно, щоб весь фільм був таким".

"Це, мабуть, найкраще відео, яке мені рекомендував YouTube за останні роки".

"Чому я не можу припинити передивлятися це? Я хочу додати цю пісню до свого плейлиста просто зараз!".

"Просто розрив! Можна увесь фільм, будь ласка?".

Раніше Кріс Еван розчарував фанатів заявою про продовження "Месників". Також ми писали, що у мережі вибухнув скандал через візит зірки "Постукай в мої двері" до РФ.