Александра Балабана отстранили от работы в Карпенко-Карого - детали

Александр Балабан. Фото: скриншот

Режиссера Александра Балабана отстранили от преподавания в КНУКиИ им. Карпенко-Карого. Преподавателя обвиняют в травле и унижении студентов.

Об отстранении профессора сообщили на странице вуза в Instagram.

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Скандалы вокруг киевского вуза не утихают. На фоне обвинений в сторону режиссера Андрея Билоуса стали известны подробности о неуместном поведении еще нескольких преподавателей.

Так, студенты заявили о травле и унижении со стороны Александра Ильича Балабана. В вузе уже отреагировали на новости которые распространяются в сети и отстранили режиссера от работы на время проведения расследования.

"Руководством Факультета приняты решения выяснить достоверность обстоятельств, изложенных в сети, усилить контроль за соблюдением этических норм участниками образовательного процесса. Специалистами социально-психологического центра провести цикл тренингов и вебинаров среди преподавателей и студентов. Информируем, что с 03.02.2025 года Александр Ильич Балабан не работает в университете по соглашению двух сторон", — говорится в сообщении.

Как стало известно со слов бывшей студентки мастера, актрисы Елизаветы Яковишиной, он позволял себе неоднократно называть учениц "бл**ями" и "пр*стит*тками", а также заставлял девушек раздеваться на сцене ради ролей. Слова актрисы подтвердили еще несколько студенток.

Однако не все студенты согласны с обвинениями. 4 февраля возле КНУКиИ состоялся митинг в поддержку Александра Балабана.

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