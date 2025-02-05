Олександра Балабана відсторонили від роботи у Карпенка-Карого - деталі

Олександр Балабан. Фото: скриншот

Режисера Олександра Балабана відсторонили від викладання в КНУКіМ ім. Карпенка-Карого. Викладача звинувачують у цькуванні та приниженні студентів.

Про відсторонення професора повідомили на сторінці вишу в Instagram.

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Олександра Балабана відсторонили від роботи в КНУКіМ

Скандали навколо київського вишу не вщухають. На тлі звинувачень в бік режисера Андрія Білоуса стали відомі подробиці про недоречну поведінку ще декількох викладачів.

Так, студенти заявили про цькування та приниження з боку Олександра Ілліча Балабана. У виші вже відреагували на новини які ширяться у мережі та відсторонили режисера від роботи на час проведення розслідування.

"Керівництвом Факультету прийняті рішення з'ясувати достовірність обставин, викладених в мережі посилити контроль за дотриманням етичних норм учасниками освітнього процесу. Фахівцями соціально-психологічного центру провести цикл тренінгів та вебінарів серед викладачів та студентів. Інформуємо, що з 03.02.2025 року Олександр Ілліч Балабан не працює в університеті за згодою двох сторін", — йдеться у повідомленні.

Як стало відомо зі слів колишньої студентки майстра, акторки Єлизавети Яковишиної, він дозволяв собі неодноразово називати учениць "бл**ями" та "п*віями", а також змушував дівчат роздягатися на сцені заради ролей. Слова акторки підтвердили ще декілька студенток.

Однак не усі студенти згодні із обвинуваченнями. 4 лютого біля КНУКіМ відбувся мітинг на підтримку Олександра Балабана.

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