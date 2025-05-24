Последний сезон Колесо времени — Prime Video зарывает сериал

Сериал "Колесо времени". Фото: instagram.com/thewheeloftime

Стриминговый сервис Amazon Prime Video официально закрыл сериал "Колесо времени". Фэнтезийная драма по мотивам книг Роберта Джордана и Брэндона Сэндерсона подошла к концу после трех сезонов.

Об этом сообщает Deadline.

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Решение о закрытии сериала было окончательно принято спустя месяц после премьеры третьего сезона, которая состоялась 17 апреля. Причиной закрытия проекта стала финансовая составляющая.

Создатели сериала предполагали закрытие, поэтому третий сезон получил вполне логичное завершение истории.

Фэнтезийная драма "Колесо времени" с Розамунд Пайк в главной роли имела мощный старт 2021 года, став самой популярной сериальной премьерой года на Prime Video. Также проект попал в ТОП-5 сериалов платформы за всю историю.

Сюжет рассказывает о пяти юношах, чьи жизни навсегда меняются, когда в их поселок приезжает странная женщина Морейн Дамодред. Загадочная незнакомка утверждает, что один из них — дитя из древнего пророчества, способное навсегда нарушить равновесие между Светом и Тьмой. Чтобы уберечь ребят от Темного и его приспешников, Морейн Дамодред отправляется с ними в единственное безопасное место — Тара Валона.

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