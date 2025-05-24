Останній сезон Колесо часу — Prime Video зариває серіал

Серіал "Колесо часу". Фото: instagram.com/thewheeloftime

Стрімінговий сервіс Amazon Prime Video офіційно закрив серіал "Колесо часу". Фентезійна драма за мотивами книг Роберта Джордана та Брендона Сендерсона добігла кінця після трьох сезонів.

Про це повідомляє Deadline.

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Рішення про закриття серіалу було остаточно прийнято через місяць після прем'єри третього сезону, яка відбулася 17 квітня. Причиною закриття проєкту стала фінансова складова.

Творці серіалу припускали закриття, тож третій сезон отримав цілком логічне завершення історії.

Фентезійна драма "Колесо часу" з Розамунд Пайк у головній ролі мала потужний старт 2021 року, ставши найпопулярнішою серіальною прем'єрою року на Prime Video. Також проєкт потрапив до ТОП-5 серіалів платформи за всю історію.

Сюжет розповідає про п'ятьох юнаків, чиї життя назавжди змінюються, коли до їхнього селища приїжджає дивна жінка Морейн Дамодред. Загадкова незнайомка стверджує, що один із них — дитя зі стародавнього пророцтва, здатне назавжди порушити рівновагу між Світлом і Темрявою. Аби вберегти хлопців від Темного та його поплічників, Морейн Дамодред вирушає із ними до єдиного безпечного місця — Тара Валона.

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