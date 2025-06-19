Прощание с Юрием Фелипенко — речь вдовы защитника

Прощание с актером Юрием Фелипенко. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 19 июня, в Киеве попрощались с украинским актером Юрием Фелипенко, который отдал жизнь за Украину. На прощании с защитником его жена Екатерина Мотрич сказала важные слова и поделилась теплыми воспоминаниями о павшем защитнике.

На прощании с актером побывала корреспондентка Новини.LIVE Анна Сирык.

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Жена павшего защитника рассказала, что Юрий добровольно стал на защиту нашей страны для того, чтобы все украинцы могли жить под мирным небом.

Екатерина поделилась, что ее муж очень любил театр. Он даже шутил, что ему не страшно умирать, потому что на небесах его ждет украинский театральный режиссер Виталий Малахов, с которым он будет пить виски и ставить спектакли.

Девушка призвала украинцев ненавидеть Россию и все русское, ведь именно этот народ принес нам столько боли и страданий.

"Я не виню никого в этой смерти, кроме России. Я хочу попросить каждого, кто здесь есть, убить в себе все русское. Забыть язык врага, забыть о том, что они существуют, и мстить. Только из-за России мы собрались здесь и смотрим на холодное тело Юры", — дрожащим голосом сказала молодая вдова.

Напомним, ранее мы рассказывали, как болезненно на смерть своего коллеги отреагировали украинские звезды. Также Новини.LIVE собрали подборку фильмов и сериалов с Юрием Фелипенко.