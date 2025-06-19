Прощання з Юрієм Феліпенком — промова вдови захисника

Прощання з актором Юрієм Феліпенком. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 19 червня, в Києві попрощалися з українським актором Юрієм Феліпенком, який віддав життя за Україну. На прощанні із захисником його дружина Катерина Мотрич промовила важливі слова та поділилася теплими спогадами про полеглого захисника.

На прощанні з актором побувала кореспондентка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Дружина полеглого захисника розповіла, що Юрій добровільно став на захист нашої країни для того, щоб всі українці могли жити під мирним небом.

Катерина поділилась, що її чоловік дуже любив театр. Він навіть жартував, що йому не страшно помирати, бо на небесах його чекає український театральний режисер Віталій Малахов, з яким він буде пити віскі та ставити вистави.

Дівчина закликала українців ненавидіти Росію та все російське, адже саме цей народ приніс нам стільки болю й страждань.

"Я не виню нікого в цій смерті, окрім Росії. Я хочу попросити кожного, хто тут є, вбити в собі все російське. Забути мову ворога, забути про те, що вони існують, і мститися. Тільки через Росію ми зібралися тут і дивимось на холодне тіло Юри", — тремтливим голосом промовила молода вдова.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як болісно на смерть свого колеги відреагували українські зірки. Також Новини.LIVE зібрали підбірку фільмів та серіалів з Юрієм Феліпенком.