Главная Кино Похищение бриллианта и любовные баталии — "Коли ти розлучишся?" уже у кино

Дата публикации 14 марта 2026 11:10
Почему стоит посмотреть "Когда ты расстанешься?" в кино
Гала-вечер премьеры фильма "Коли ти розлучишся?". Фото: пресс-релиз

Главный холостяк страны наконец женился, впрочем ненадолго. На большие экраны вышел украинский фильм "Коли ти розлучишся?" с топовым звездным кастом. Между героями Тараса Цимбалюка и Антонины Хижняк разворачивается настоящая баталия страстей. Почему картину стоит увидеть — читайте в материале.

Журналисты Новини.LIVE побывали на допремьерном показе.

Комедия "Коли ти розлучишся?"  — история о любви под прицелом бриллиантов

Новый фильм режиссера Алексея Комаровского — это вторая часть прошлогодней ленты-хита "Коли ти вийдеш заміж?". На премьере собрались более 600 гостей. Розовая дорожка стала эпицентром юмора, секретов бэкстейджа и праздничного настроения для команды, которая работала над проектом.

"У нас был такой прикол. Когда Алексей Комаровский поехал в Болгарию на освоение, то каждый день он мне звонит: "Наташ, ты умеешь ездить на велосипеде для двоих?" Я ему говорит, что попробуем. Потом звонит: "Слушай, здесь надо будет с яхты прыгать. Сможешь, здесь метры 3,4 или 5". Я ему говорю, что смогу. А он: "Ты сможешь играть сцену в воде, когда будет там 18 градусов?" Когда мы читали с актерами сценарий, то было очень интересно", — рассказывала нам перед началом съемочного периода актриса Наталка Денисенко.

В премьерной картине возвращаются неизменные главные герои: Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Тоня Хижняк, Анастасия Цимбалару, Ольга Сумская и Павел Текучев. Их персонажи снова оказываются в водовороте романтических приключений, непростых решений и неожиданных жизненных поворотов, которые разворачиваются с присущими фильму иронией, эмоциями и узнаваемыми каждым жизненными ситуациями.

"Название фильма "Коли ти розлучишся?" кажется триггерным, но на самом деле оно о любви. Ведь угроза развода часто становится индикатором чувств: или ты понимаешь, что хочешь освободиться от этих отношений, или осознаешь, что без этого человека не можешь прожить и дня. В нашей истории именно эта угроза помогает героям понять истинную силу своей любви", — рассказывает режиссер Алексей Комаровский.

Наталка Денисенко, Юрий Савранский, Витория Маремуха и Алексей Комаровский. Фото: пресс-релиз

Особой гостьей вечера стала Оля Полякова, которая накануне презентовала свой специальный саундтрек "Ча-ча-ча" к фильму "Коли ти розлучишся?". Этот трек красной нитью проходит сквозь гротескность ситуаций, которые переживают актеры.

"Я знаю, сколько сил, энергии и буквально крови вложили в этот фильм. Мы невероятно благодарны за эту работу, и уже первые допремьерные показы доказывают, что зритель это ценит. Отдельная благодарность нашим актерам. Когда смотришь фильм в разных версиях монтажа по несколько раз, это непросто, но за вашей игрой каждый раз действительно интересно наблюдать. И очень ценно, что несмотря на бешеный график вы находите время ездить по городам и общаться со зрителями. Они чувствуют вашу энергию, и это передается", — говорит генеральный продюсер ленты Андрей Ногин.

Продюсер фильма Андрей Ногин. Фото: пресс-релиз

Сейчас картина отправляется во всеукраинский тур вместе с актерами. Команда встречается со зрителями в разных городах. Интерес к фильму только растет. Во многих городах уже sold out, а билеты раскупают еще за несколько дней до события.

Увидеть фильм "Коли ти розлучишся?" можно с 12 марта во всех городах Украины.

Премьера фильма "Коли ти розлучишся?". Фото: пресс-релиз

Анна Сирык - Журналистка
