Викрадення діаманту та любовні баталії — "Коли ти розлучишся?" вже у кіно

Гала-вечір премʼєри фільму "коли ти розлучишся?".

Головний холостяк країни нарешті одружився, втім ненадовго. На великі екрани вийшов український фільм "Коли ти розлучишся?" з топовим зірковим кастом. Між героями Тараса Цимбалюка та Антоніни Хижняк розгортається справжня баталія пристрастей. Чому стрічку варто побачити — читайте у матеріалі.

Журналісти Новини.LIVE побували на допремʼєрному показі.

Комедія "Коли ти розлучишся" — історія про кохання під прицілом діамантів

Новий фільм режисера Олексія Комаровського — це друга частина минулорічної стрічки-хіта "Коли ти вийдеш заміж?". На премʼєрі зібрались понад 600 гостей. Рожевий хідник став епіцентром гумору, секретів бекстейджу та святкового настрою для команди, яка працювала над проєктом.

"У нас був такий прикол. Коли Олексій Комаровський поїхав в Болгарію на освоєння, то щодня він мені дзвонить: "Наталка, ти вмієш їздити на велосипеді для двох?" Я йому каже, що спробуєм. Потім дзвонить: "Слухай, тут треба буде з яхти стрибати. Зможеш, тут метри 3,4 або 5". Я йому кажу, що зможу. А він: "Ти зможеш грати сцену в воді, коли буде там 18 градусів?" Коли ми читали з акторами сценарій, то було дуже цікаво", — розповідала нам перед початком знімального періоду акторка Наталка Денисенко.

У премʼєрній стрічці повертаються незмінні головні герої: Тарас Цимбалюк, Наталка Денисенко, Тоня Хижняк, Анастасія Цимбалару, Ольга Сумська та Павло Текучев. Їхні персонажі знову опиняються у вирі романтичних пригод, непростих рішень і несподіваних життєвих поворотів, що розгортаються з притаманними фільму іронією, емоціями та впізнаваними кожним життєвими ситуаціями.

"Назва фільму "Коли ти розлучишся?" здається тригерною, але насправді вона про кохання. Адже загроза розлучення часто стає індикатором почуттів: або ти розумієш, що хочеш звільнитися з цих стосунків, або усвідомлюєш, що без цієї людини не можеш прожити й дня. У нашій історії саме ця загроза допомагає героям зрозуміти справжню силу свого кохання", — розповідає режисер Олексій Комаровський.

Особливою гостею вечора стала Оля Полякова, яка напередодні презентувала свій спеціальний саундтрек "Ча-ча" до фільму "Коли ти розлучишся?". Цей трек червоною ниткою проходить скрізь гротескність ситуацій, які переживають актори.

"Я знаю, скільки сил, енергії й буквально крові вклали у цей фільм. Ми неймовірно вдячні за цю роботу, і вже перші допрем’єрні покази доводять, що глядач це цінує. Окрема подяка нашим акторам. Коли дивишся фільм у різних версіях монтажу по кілька разів, це непросто, але за вашою грою щоразу справді цікаво спостерігати. І дуже цінно, що попри шалений графік ви знаходите час їздити містами та спілкуватися з глядачами. Вони відчувають вашу енергію, і це передається", — говорить генеральний продюсер стрічки Андрій Ногін.

Наразі стрічка вирушає у всеукраїнський тур разом з акторами. Команда фільму зустрічається з глядачами у різних містах, представляючи картину та спілкуючись із публікою після показів. Інтерес до фільму лише зростає. У багатьох містах вже sold out, а квитки розкуповують ще за кілька днів до події.

Побачити фільм "Коли ти розлучишся?" можна з 12 березня в усіх містах України.

