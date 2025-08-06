В Киеве презентовали "Кино объединяет". Фото: Кино объединяет

Во вторник, 5 августа, в КВЦ "Парковый" состоялось знаковое событие для украинской киноиндустрии: эксклюзивная встреча с медиа и представителями власти для презентации инициатив и примеров современных национальных фильмов и сериалов, находящихся в производстве при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В Киеве презентовали "Кино объединяет"

Мероприятие под названием "Кино объединяет", организованное киноиндустрией при поддержке Госкино, собрало в столице журналистов, лидеров мнений и органов власти. Этот камерный и одновременно стратегически важный ивент стал первой публичной платформой для выступления новоназначенного главы Госкино Андрея Осипова.

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"Украинское кино — это о содержании, экономике, о будущем. Мы имеем в руках мощный инструмент — истории, которые могут формировать общество, влиять на сознание, говорить со всем миром на языке национальных идей. Наша цель создать условия, при которых талантливые команды получают не только поддержку, но и уверенность, что их труд имеет смысл и будет увиден. Кино должно объединять страну, и мы над этим работаем уже сегодня", — отметил Осипов.

Его слова прозвучали на фоне главной идеи вечера: современное украинское кино — не только продукт, но и пространство сотворчества, объединяющее людей, смыслы и время. Фильмы и сериалы, кинотеатры, телевидение и стриминговые платформы, кассовые хиты и фестивальные фавориты, государство и индустрия, искусство и экономика, дети и взрослые, Украина и мир — все это сегодня единое кинопространство, которое развивается вопреки вызовам, создается ради зрителей и нации, и которое нуждается в системной поддержке.

В Киеве презентовали "Кино объединяет". Фото: Кино объединяет

Сцену мероприятия делили между собой лидеры индустрии, чиновники и креативные команды проектов. Выступали Председатель Госкино Андрей Осипов, председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко, заместитель руководителя Офиса Президента Елена Ковальская, генеральный директор и совладелица кинокомпании UPHub Ольга Пантелеймонова, первый заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Галина Григоренко.

Презентацию модерировал Григорий Решетник — ведущий, хорошо осведомленный в современном кинопроцессе. Презентации сопровождались выступлениями спикеров и видеофрагментами из будущих релизов. Среди них — "Игра на перехват" Владимира Мулы, "Прикованные к земле" Ларисы Гутаревич, "Санаторий Горького" Сергея Лавренюка, сериал "Дело НБР" Сергея Демидова, "Крашанка 2.0" Аллы Липовецкой, "Крещатик 48/2" Алексея Комаровского и первая закарпатская анимационная комедия для поддержания духа украинцев "Наша Файта", над которой работает команда Анны Елисеевой. Это только единицы из проектов, которые сейчас находятся в производстве, о большинстве новинок киноиндустрия обещает рассказывать уже в ближайшее время.

Каждый проект имел собственное настроение, жанр и смысл — от комедии до рефлексии, от личностного до национального, от исторического до будущего.

На мероприятии присутствовали представители правительства, профильных министерств, парламентских комитетов, институтов, формирующих культурную политику страны, десятки медиа — от центральных телеканалов до независимых онлайн-платформ. Также к событию присоединились и известные медийные фигуры, среди которых Сергей Перман, Наталья Денисенко, Кристина Решетник, Елена Лавренюк, Анна Жижа, Аким Галимов, Александр Алферов и др.

Организацию события обеспечила основательница и генеральный директор продюсерского центра UPHub Ольга Пантелеймонова, которая подчеркнула:

"Мы хотели создать эмоциональный, интеллектуальный и стратегический месседж к зрителям, к индустрии, к государству. Украинское кино сегодня - это пространство, в котором формируется идентичность, рождаются новые смыслы, появляются истории, которые стоят зрительского внимания. Мы сознательно акцентировали на разнообразии — жанровом, тематическом, эмоциональном, чтобы показать: современное украинское кино есть для каждого. Оно живет, развивается, и каждый из нас: зрителей, создателей, представителей институтов — является его частью. И насколько важно развивать инфраструктуру культурных центров во всех городах, городках и территориальных общинах, которые становятся не только магнитом для людей, но и являются залогом сильной экономики, быстрого развития отрасли, важной социальной миссии укрепления национального сознания".

Напомним, мы делились подборкой украинских фильмов для просмотра после работы.

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