Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Новая фаза развития отрасли — в Киеве показали "Кино объединяет"

Новая фаза развития отрасли — в Киеве показали "Кино объединяет"

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 17:39
В Киеве презентовали "Кино объединяет"
В Киеве презентовали "Кино объединяет". Фото: Кино объединяет

Во вторник, 5 августа, в КВЦ "Парковый" состоялось знаковое событие для украинской киноиндустрии: эксклюзивная встреча с медиа и представителями власти для презентации инициатив и примеров современных национальных фильмов и сериалов, находящихся в производстве при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

В Киеве презентовали "Кино объединяет"

Мероприятие под названием "Кино объединяет", организованное киноиндустрией при поддержке Госкино, собрало в столице журналистов, лидеров мнений и органов власти. Этот камерный и одновременно стратегически важный ивент стал первой публичной платформой для выступления новоназначенного главы Госкино Андрея Осипова.

Реклама
Читайте также:
Новая фаза развития отрасли — в Киеве показали "Кино объединяет" - фото 1
Новоназначенный председатель Госкино Андрей Осипов. Фото: Кино объединяет

"Украинское кино — это о содержании, экономике, о будущем. Мы имеем в руках мощный инструмент — истории, которые могут формировать общество, влиять на сознание, говорить со всем миром на языке национальных идей. Наша цель создать условия, при которых талантливые команды получают не только поддержку, но и уверенность, что их труд имеет смысл и будет увиден. Кино должно объединять страну, и мы над этим работаем уже сегодня", — отметил Осипов.

Его слова прозвучали на фоне главной идеи вечера: современное украинское кино — не только продукт, но и пространство сотворчества, объединяющее людей, смыслы и время. Фильмы и сериалы, кинотеатры, телевидение и стриминговые платформы, кассовые хиты и фестивальные фавориты, государство и индустрия, искусство и экономика, дети и взрослые, Украина и мир — все это сегодня единое кинопространство, которое развивается вопреки вызовам, создается ради зрителей и нации, и которое нуждается в системной поддержке.

Новая фаза развития отрасли — в Киеве показали "Кино объединяет" - фото 2
В Киеве презентовали "Кино объединяет". Фото: Кино объединяет

Сцену мероприятия делили между собой лидеры индустрии, чиновники и креативные команды проектов. Выступали Председатель Госкино Андрей Осипов, председатель подкомитета в сфере кинематографа и рекламы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики Павел Сушко, заместитель руководителя Офиса Президента Елена Ковальская, генеральный директор и совладелица кинокомпании UPHub Ольга Пантелеймонова, первый заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Галина Григоренко.

Презентацию модерировал Григорий Решетник — ведущий, хорошо осведомленный в современном кинопроцессе. Презентации сопровождались выступлениями спикеров и видеофрагментами из будущих релизов. Среди них — "Игра на перехват" Владимира Мулы, "Прикованные к земле" Ларисы Гутаревич, "Санаторий Горького" Сергея Лавренюка, сериал "Дело НБР" Сергея Демидова, "Крашанка 2.0" Аллы Липовецкой, "Крещатик 48/2" Алексея Комаровского и первая закарпатская анимационная комедия для поддержания духа украинцев "Наша Файта", над которой работает команда Анны Елисеевой. Это только единицы из проектов, которые сейчас находятся в производстве, о большинстве новинок киноиндустрия обещает рассказывать уже в ближайшее время.

Каждый проект имел собственное настроение, жанр и смысл — от комедии до рефлексии, от личностного до национального, от исторического до будущего.

На мероприятии присутствовали представители правительства, профильных министерств, парламентских комитетов, институтов, формирующих культурную политику страны, десятки медиа — от центральных телеканалов до независимых онлайн-платформ. Также к событию присоединились и известные медийные фигуры, среди которых Сергей Перман, Наталья Денисенко, Кристина Решетник, Елена Лавренюк, Анна Жижа, Аким Галимов, Александр Алферов и др.
Организацию события обеспечила основательница и генеральный директор продюсерского центра UPHub Ольга Пантелеймонова, которая подчеркнула:

"Мы хотели создать эмоциональный, интеллектуальный и стратегический месседж к зрителям, к индустрии, к государству. Украинское кино сегодня - это пространство, в котором формируется идентичность, рождаются новые смыслы, появляются истории, которые стоят зрительского внимания. Мы сознательно акцентировали на разнообразии — жанровом, тематическом, эмоциональном, чтобы показать: современное украинское кино есть для каждого. Оно живет, развивается, и каждый из нас: зрителей, создателей, представителей институтов — является его частью. И насколько важно развивать инфраструктуру культурных центров во всех городах, городках и территориальных общинах, которые становятся не только магнитом для людей, но и являются залогом сильной экономики, быстрого развития отрасли, важной социальной миссии укрепления национального сознания".

Напомним, мы делились подборкой украинских фильмов для просмотра после работы.

Также мы советовали фильм, который открывает глаза на проблемы газлайтинга.

сериал фильм культура Госкино презентация
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации