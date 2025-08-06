У Києві презентували "Кіно об’єднує". Фото: Кіно об’єднує

У вівторок, 5 серпня, у КВЦ "Парковий" відбулася знакова подія для української кіноіндустрії: ексклюзивна зустріч з медіа та представниками влади задля презентації ініціатив і прикладів сучасних національних фільмів і серіалів, що перебувають у виробництві за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

У Києві презентували "Кіно об’єднує"

Захід під назвою "Кіно обʼєднує", організований кіноіндустрією за підтримки Держкіно, зібрав у столиці журналістів, лідерів думок та органів влади. Цей камерний і водночас стратегічно важливий івент став першою публічною платформою для виступу новопризначеного голови Держкіно Андрія Осіпова.

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Новопризначений голова Держкіно Андрій Осіпов. Фото: Кіно об’єднує

"Українське кіно — це про зміст, економіку, про майбутнє. Ми маємо в руках потужний інструмент — історії, які можуть формувати суспільство, впливати на свідомість, говорити з усім світом мовою національних ідей. Наша мета створити умови, за яких талановиті команди отримують не лише підтримку, а й впевненість, що їхня праця має сенс і буде побачена. Кіно має об’єднувати країну, і ми над цим працюємо вже сьогодні", — зазначив Осіпов.

Його слова прозвучали на тлі головної ідеї вечора: сучасне українське кіно — не лише продукт, а й простір співтворення, що об’єднує людей, сенси й час. Фільми та серіали, кінотеатри, телебачення й стримінгові платформи, касові хіти й фестивальні фаворити, держава та індустрія, мистецтво та економіка, діти й дорослі, Україна і світ — все це сьогодні єдиний кінопростір, який розвивається всупереч викликам, створюється заради глядачів і нації, і який потребує системної підтримки.

У Києві презентували "Кіно об’єднує". Фото: Кіно об’єднує

Сцену заходу ділили між собою лідери індустрії, посадовці та креативні команди проєктів. Виступали Голова Держкіно Андрій Осіпов, голова підкомітету у сфері кінематографа та реклами Комітету Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко, заступниця керівника Офісу Президента Олена Ковальська, генеральна директорка та співвласниця кінокомппанії UPHub Ольга Пантелеймонова, перший заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Галина Григоренко.

Презентацію модерував Григорій Решетнік — ведучий, добре обізнаний у сучасному кінопроцесі. Презентації супроводжувалися виступами спікерів і відеофрагментами з майбутніх релізів. Серед них — "Гра на перехоплення" Володимира Мули, "Прикуті до землі" Лариси Гутаревич, "Санаторій Горького" Сергія Лавренюка, серіал "Справа НБР" Сергія Демидова, "Крашанка 2.0" Алли Липовецької, "Хрещатик 48/2" Олексія Комаровського та перша закарпатська анімаційна комедія для підтримки духу українців "Наша Файта", над якою працює команда Анни Єлісєєвої. Це тільки одиниці з проєктів, які зараз знаходяться у виробництві, про більшість новинок кіноіндустрія обіцяє розповідати вже найближчим часом.

Кожен проєкт мав власний настрій, жанр і сенс — від комедії до рефлексії, від особистісного до національного, від історичного до майбутнього.

На заході були присутні представники уряду, профільних міністерств, парламентських комітетів, інституцій, що формують культурну політику країни, десятки медіа — від центральних телеканалів до незалежних онлайн-платформ. Також до події долучилися й відомі медійні постаті, серед яких Сергій Перман, Наталка Денисенко, Христина Решетнік, Олена Лавренюк, Анна Жижа, Акім Галімов, Олександр Алфьоров тощо.

Організацію події забезпечила засновниця та генеральна директорка продюсерського центру UPHub Ольга Пантелеймонова, яка підкреслила:

"Ми хотіли створити емоційний, інтелектуальний і стратегічний меседж до глядачів, до індустрії, до держави. Українське кіно сьогодні — це простір, у якому формується ідентичність, народжуються нові сенси, з’являються історії, які варті глядацької уваги. Ми свідомо акцентували на різноманітності — жанровій, тематичній, емоційній, щоб показати: сучасне українське кіно є для кожного. Воно живе, розвивається, і кожен з нас: глядачів, творців, представників інституцій — є його частиною. І на скільки важливо розбудовувати інфраструктуру культурних центрів у всіх містах, містечках і територіальних громадах, які стають не тільки магнітом для людей, але й є запорукою сильної економіки, швидкого розвитку галузі, важливої соціальної місії укріплення національної свідомості".

Нагадаємо, ми ділились добіркою українських фільмів для перегляду після роботи.

Також ми радили фільм, який розплющує очі на проблеми газлайтингу.