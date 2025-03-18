Что посмотреть после Бриджертонов - лучшие костюмированные сериалы

Сериал "Гепард". Фото: Netflix

Популярный сериал "Бриджертоны" захватил зрителей не только своим сюжетом, но и невероятными костюмами. Но пока вы в ожидании нового сезона, рекомендуем обратить внимание на эту подборку.

Новини.LIVE рассказывают вам об исторических драмах, которые непременно достойны внимания.

Читайте также:

Буканьерки

Пятеро нью-йоркских девушек отправляются в Лондон в поисках себе мужчин, но на самом деле они хотят совсем другого. Раскованные и открытые американки сталкиваются с пуританской культурой Англии 1870-х.

Закон Лидии Поэт

Амбициозная Лидия стремится стать адвокатом, но местный суд в Турине отклоняет ее просьбу зачислить ее в реестр адвокатов из-за того, что она женщина. Тогда девушка начинает работать в конторе своего брата и бороться за права женщин.

Джентльмен Джек

Драма, основанная на жизни английской аристократки Анны Листер, которая всю свою жизнь боролась с социальными нормами. В основу сюжета положены дневники Листер, в которых она делилась подробностями своих путешествий и романтических отношений с женщинами.

Погоня за любовью

Сериал рассказывает о романтических приключениях двух сестер в Англии. События разворачиваются между двумя мировыми войнами, когда личные переживания переплетаются с политическими и социальными потрясениями.

Гепард

Новая историческая драма разворачивается вокруг семьи сицилийского князя. В стране разгорается революция, и теперь он должен сохранить не только свою семью, но и свою власть.

Ранее мы делились подборкой 5 атмосферных фильмов-эрканизаций. А также Леся Никитюк поделилась интересными фактами о комедии "Песики".