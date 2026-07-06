На вечер: детективные сериалы на Netflix по мотивам произведений Гарлана Кобена

Главный герой сериала "Я тебя найду". Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Микулец Редактор, кинокритик

Экранизации Гарлана Кобена — истории, которые раз за разом заставляют усомниться в собственных догадках. Именно поэтому его детективы уже много лет остаются одними из самых популярных на Netflix.

Если вы любите запутанные сюжеты, Новини.LIVE советуют обратить внимание на эту подборку.

"Безопасность"

После смерти жены Том пытается вернуться к привычной жизни и самостоятельно воспитывает двух дочерей. Но однажды его старшая дочь бесследно исчезает. Поиски приводят мужчину к неприятному открытию: люди, которым он доверял много лет, скрывают гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. С каждой серией тайн становится только больше, а ответов — все меньше.

"Невинный"

Когда-то Матео случайно стал причиной гибели человека и поплатился за это несколькими годами свободы. После освобождения он наконец начал строить новую жизнь: рядом любимая жена, впереди рождение ребенка и спокойное будущее. Но однажды он получает странное видео на телефон. Мужчина начинает подозревать, что знает о своей жене далеко не все. Вскоре старые события снова настигают его, а полиция возвращается к делам, которые, казалось бы, давно остались в прошлом.

"Я тебя найду"

Дэвид Берроуз отбывает наказание за преступление, которого, по его словам, не совершал. Его обвинили в смерти собственного сына, и с этой болью он живет уже много лет. Неожиданно появляется информация, которая ставит под сомнение все, что было известно ранее. Если мальчик действительно жив, значит, кто-то скрывал правду все это время. Для Дэвида это становится шансом доказать свою невиновность и выяснить, что на самом деле произошло много лет назад.

"Держись поближе"

На первый взгляд это обычный пригород, где все знают друг друга. Но за ухоженными домами и приветливыми улыбками скрывается немало мрачных историй. Жизни нескольких людей неожиданно переплетаются после появления фактов, которые давно должны были остаться в прошлом. Старые секреты начинают всплывать на поверхность, а вместе с ними — ложь, предательства и события, о которых герои предпочли бы никогда не вспоминать.

Сериалы по романам Гарлана Кобена хорошо подходят для тех вечеров, когда хочется не просто посмотреть очередной детектив, а по-настоящему погрузиться в историю.

Ранее мы писали о том, какой популярный детективный сериал от Netflix завершится на третьем сезоне. Он снят по книгам Холли Джексон.

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