Лучшие аниме всех времен: подборка из трех легендарных историй

Фрагменты из аниме "Стальной алхимик: Братство". Коллаж: Новини.LIVE

Даже среди поклонников аниме редко бывает полное единодушие по поводу того, какой сериал можно назвать действительно лучшим. Одни восхищаются громкими хитами, другие считают их переоцененными. Однако есть несколько проектов, которые сумели заслужить любовь почти всего аниме-сообщества.

Новини.LIVE со ссылкой на издание Collider составило подборку сериалов, получивших наибольшее признание со стороны зрителей и критиков.

Учитывались не только популярность, но и качество сюжета, персонажей, анимации и общее восприятие аудиторией.

"Стальной алхимик: Братство"

Это аниме уже много лет называют одним из лучших в своем жанре. История рассказывает о братьях Эдварде и Альфонсе Элриках, которые после неудачной алхимической попытки потеряли часть себя. Чтобы исправить последствия собственной ошибки, они отправляются на поиски легендарного философского камня.

Во время своего путешествия герои сталкиваются не только с опасными врагами, но и с масштабным заговором, угрожающим всей стране. Сериал удачно сочетает в себе приключения, драму, юмор и сильную эмоциональную составляющую. Именно поэтому он до сих пор остается эталоном для многих поклонников аниме.

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"Адзуманга Дайо"

Комедийные аниме нравятся далеко не всем, но этот сериал давно стал исключением из правил. История о компании старшеклассниц, которые ежедневно попадают в забавные и нелепые ситуации.

Особый колорит истории придает юная гениальная девочка, которая благодаря своим способностям учится вместе со старшеклассницами. Несмотря на разные характеры героинь, между ними быстро завязывается настоящая дружба, а каждая серия наполнена легким юмором и теплыми моментами. Именно эта простота и искренность помогли "Адзуманга Дайо" остаться одной из самых любимых комедий среди ценителей жанра даже спустя много лет после выхода.

"Волейбол!"

Даже те, кто никогда не интересовался спортом, часто меняют свое мнение после просмотра этого аниме. Главный герой Хината мечтает добиться успеха в волейболе, хотя его рост совсем не соответствует типичным представлениям о сильном игроке. В новой школе он знакомится со своим будущим партнером и одновременно соперником — талантливым и упрямым Кагеямой. Чтобы привести команду к победам, им приходится научиться работать вместе, несмотря на все разногласия.

"Волейбол!" давно вышел за рамки обычного спортивного сериала. Он не только показывает матчи, но и раскрывает характеры героев, их переживания, неудачи и путь к мечте. Именно поэтому аниме одинаково хорошо воспринимают как фанаты спорта, так и те, кто раньше не интересовался подобными историями.

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