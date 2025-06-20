Леся Никитюк впервые стала мамой - блогер раскрыл детали

Актриса и ведущая Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская актриса и ведущая Леся Никитюк впервые стала мамой. Звезда родила мальчика.

Об этом написал украинский блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на собственные источники.

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По информации источников блогера, в это воскресенье, 15 июня, Никитюк родила в Первом роддоме Киева мальчика. Выписалась из роддома ведущая якобы вчера, 19 июня.

"Тихонько, без шума. Папа малыша встретил и забрал. Пусть растут здоровыми и счастливыми", — написал Беспалов.

Леся Никитюк стала мамой. Фото: BespaLOVmedia

Отцом ребенка стал (станет) 29-летний военнослужащий Дмитрий Бабчук. Для мужчины это также первый ребенок. Он сделал ведущей предложение во время совместного отдыха в Карпатах этой зимой. Никитюк скрывала беременность и поделилась радостной вестью лишь на последних сроках.

Напомним, ранее звезда объявила о своей беременности первенцем и показалась с округлым животиком на последних сроках. Также ведущая призналась, планировала ли она стать мамой.