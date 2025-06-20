Леся Нікітюк вперше стала мамою — блогер розкрив деталі

Леся Нікітюк народила хлопчика, — блогер
Відома українська акторка та ведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Зірка народила хлопчика.
Про це написав український блогер Богдан Беспалов, посилаючись на власні джерела.
Леся Нікітюк народила первістка
За інформацією джерел блогера, цієї неділі, 15 червня, Нікітюк народила в Першому пологовому Києва хлопчика. Виписалася з пологового ведуча нібито вчора, 19 червня.
"Тихенько, без шуму. Тато малюка зустрів та забрав. Нехай ростуть здорові та щасливі", — написав Беспалов.
Батьком дитини став (стане) 29‑річний військовослужбовець Дмитро Бабчук. Для чоловіка це також перша дитина. Він освідчився ведучій під час спільного відпочинку в Карпатах цієї зими. Нікітюк приховувала вагітність і поділилася радісною звісткою лише на останніх термінах.
Нагадаємо, раніше зірка оголосила про свою вагітність первістком і показалась з округлим животиком на останніх термінах. Також ведуча зізналась, чи планувала вона стати мамою.
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