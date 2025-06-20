Леся Нікітюк вперше стала мамою — блогер розкрив деталі

Акторка та ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Відома українська акторка та ведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Зірка народила хлопчика.

Про це написав український блогер Богдан Беспалов, посилаючись на власні джерела.

Реклама

Читайте також:

Леся Нікітюк народила первістка

За інформацією джерел блогера, цієї неділі, 15 червня, Нікітюк народила в Першому пологовому Києва хлопчика. Виписалася з пологового ведуча нібито вчора, 19 червня.

"Тихенько, без шуму. Тато малюка зустрів та забрав. Нехай ростуть здорові та щасливі", — написав Беспалов.

Леся Нікітюк стала мамою. Фото: BespaLOVmedia

Батьком дитини став (стане) 29‑річний військовослужбовець Дмитро Бабчук. Для чоловіка це також перша дитина. Він освідчився ведучій під час спільного відпочинку в Карпатах цієї зими. Нікітюк приховувала вагітність і поділилася радісною звісткою лише на останніх термінах.

Нагадаємо, раніше зірка оголосила про свою вагітність первістком і показалась з округлим животиком на останніх термінах. Також ведуча зізналась, чи планувала вона стати мамою.