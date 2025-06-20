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Головна Кіно Леся Нікітюк народила хлопчика, — блогер

Леся Нікітюк народила хлопчика, — блогер

Ua en ru
Дата публікації: 20 червня 2025 10:32
Леся Нікітюк вперше стала мамою — блогер розкрив деталі
Акторка та ведуча Леся Нікітюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Ключові моменти Леся Нікітюк народила первістка

Відома українська акторка та ведуча Леся Нікітюк вперше стала мамою. Зірка народила хлопчика.

Про це написав український блогер Богдан Беспалов, посилаючись на власні джерела.

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Леся Нікітюк народила первістка

За інформацією джерел блогера, цієї неділі, 15 червня, Нікітюк народила в Першому пологовому Києва хлопчика. Виписалася з пологового ведуча нібито вчора, 19 червня.

"Тихенько, без шуму. Тато малюка зустрів та забрав. Нехай ростуть здорові та щасливі", — написав Беспалов.

Леся Нікітюк народила хлопчика, — блогер - фото 1
Леся Нікітюк стала мамою. Фото: BespaLOVmedia

Батьком дитини став (стане) 29‑річний військовослужбовець Дмитро Бабчук. Для чоловіка це також перша дитина. Він освідчився ведучій під час спільного відпочинку в Карпатах цієї зими. Нікітюк приховувала вагітність і поділилася радісною звісткою лише на останніх термінах.

Нагадаємо, раніше зірка оголосила про свою вагітність первістком і показалась з округлим животиком на останніх термінах. Також ведуча зізналась, чи планувала вона стати мамою.

діти Леся Нікітюк вагітність пологи Богдан Беспалов
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
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