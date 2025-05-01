Минкульт выбирает нового главу Госкино — детали

Первый заместитель Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко. Фото: Новини.LIVE

Скандалы вокруг Госкино не утихают, а руководители меняются чуть ли не каждый год. Сейчас Государственное агентство Украины по вопросам кино работает под крылом исполняющего обязанности Максима Александрова. Однако, Минкульт уже начал поиск преемника.

Детали журналистке Новини.LIVE Анне Сирык рассказала первый заместитель Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко.

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11 апреля Кабинет министров уволил Юлию Шевчук с должности главы Госкино. Временным исполняющим обязанности стал Максим Александров. После того как Кабмин вернул агентство в подчинение Министерство культуры и стратегических коммуникаций, возникли разговоры о поиске новой кандидатуры на главное кресло.

"Мы сейчас начинаем процесс назначения потенциально нового кандидата, но это длительный нормативный процесс. Потому что человек при назначении на эту должность должен пройти спецпроверку и подать огромное количество документов. Этот процесс продолжается, до его завершения я не буду раскрывать никаких деталей и имен, но это в любом случае не останавливает нашу работу", — заявила первый заместитель Министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко.

По словам Григоренко, кого решили сделать главой держат в секрете. Это может быть и нынешний исполняющий обязанности Максимом Александров. Он имеет юридическое образование и карьеру в сфере кино начал в 2007 году. Тогда работал главным специалистом юридического отдела в Государственной службе кинематографии Украины. За 9 лет возглавил сектор популяризации национальных фильмов и международного сотрудничества Госкино. В дальнейшем с 2022 года занимал должность заместителя председателя Госкино. Также Александров негативно прославился во время скандала вокруг Довженко-центра. Он сопровождал кинолога Юлию Каждан, когда ее незаконно стремились сделать главой организации.

Исполняющий обязанности Госкино Максим Александров. Фото: Укринформ

Минкульт также сейчас работает над восстановлением финансирования Госкино и Довженко-центра.

"Мы находимся в таком административном процессе финансово-хозяйственном, передачи бюджетных назначений, утверждения паспортов бюджетных программ для того, чтобы восстановить то финансирование, которое заложено в Госкино. В частности и на кинопроизводство, и на продолжение тех контрактов, которые были подписаны ранее, и на финансирование Довженко-центра в том числе и Национальной киностудии имени Александра Довженко", — рассказала Галина Григоренко.

Напомним, украинский режиссер Олесь Санин предсказывает Украине малокартинность. Также автор "Довбуша" заявил, что не может снимать кино.