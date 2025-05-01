Мінкульт обирає нового голову Держкіно — деталі

Перша заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко. Фото: Новини.LIVE

Скандали навколо Держкіно не втихають, а очільники змінюються чи не щороку. Нині Державне агентство України з питань кіно працює під крилом виконувача обов'язків Максимом Олександровим. Однак, Мінкульт вже почав пошук наступника.

Деталі журналістці Новини.LIVE Анні Сірик розповіла перша заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

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11 квітня Кабінет міністрів звільнив Юлію Шевчук з посади очільниці Держкіно. Тимчасовим виконувачем обов’язків став Максим Александров. Після того як Кабмін повернув агентство у підпорядкування Міністерство культури і стратегічних комунікацій, виникли розмови про пошук нової кандидатури на головне крісло.

"Ми зараз розпочинаємо процес призначення потенційно нового кандидата, але це тривалий нормативний процес. Тому що людина при призначенні на цю посаду має пройти спецперевірку і подати величезну кількість документів. Цей процес триває, до його завершення я не буду розкривати ніяких деталей і імен, але це в будь-якому разі не зупиняє нашу роботу", — заявила перша заступниця Міністра культури та стратегічних комунікацій України Галина Григоренко.

Зі слів Григоренко, кого вирішили зробити очільником тримають у секреті. Це може бути і нинішній виконувач обов'язків Максимом Олександров. Він має юридичну освіту і кар’єру у сфері кіно розпочав у 2007. Тоді працював головним спеціалістом юридичного відділу в Державній службі кінематографії України. За 9 років очолив сектор популяризації національних фільмів та міжнародної співпраці Держкіно. Надалі з 2022 року обіймав посаду заступника голови Держкіно. Також Олександров негативно прославився під час скандалу навколо Довженко-центру. Він супроводжував кінологиню Юлію Каждан, коли її незаконно прагнули зробити очільницею організації.

Виконувач обов'язків Держкіно Максим Александров. Фото: Укрінформ

Мінкульт також зараз працює над відновленням фінансування Держкіно та Довженко-центр.

"Ми перебуваємо в такому адміністративному процесі фінансово-господарському, передачі бюджетних призначень, затвердження паспортів бюджетних програм для того, щоб відновити те фінансування, яке закладено в Держкіно. Зокрема і на кіновиробництво, і на продовження тих контрактів, які були підписані раніше, і на фінансування Довженко-центру зокрема і для Національної кіностудії імені Олександра Довженка", — розповіла Галина Григоренко.

Нагадаємо, український режисер Олесь Санін пророкує Україні малокартиння. Також автор "Довбуша" заявив, що не може знімати кіно.