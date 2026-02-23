Фильм "Марти Суприм" на BAFTA остался без наград — провал Тимоти Шаламе

Тимоти Шаламе в фильме "Марти Суприм". Кадр из видео

Фильм "Марти Суприм" стал главным разочарованием церемонии BAFTA в Лондоне. Он не получил награды, хотя был представлен в 11 номинациях. Теперь фильм делит первое место по количеству проигранных наград BAFTA с картинами "Женщина в любви" и "В поисках Неверленда".

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Daily Mail.

Фильм "Марти Суприм" с Шаламе остался без наград

30-летний Тимоти Шаламе считался фаворитом в категории "Лучшая мужская роль" после громких побед на Critics Choice Awards и Golden Globe Awards в прошлом месяце. Однако его победная серия неожиданно прервалась.

Статуэтку получил британский актер Роберт Арамайо за роль в драме "Клянусь". Его победа стала сюрпризом вечера — Арамайо обошел не только Шаламе, но и Леонардо Ди Каприо.

В ленте "Марти Суприм" Шаламе сыграл перспективного чемпиона по настольному теннису Марты Маузера.

Среди других номинаций "Марти Суприм" был представлен в категории "Лучший фильм", однако победу одержала лента "Одна битва за другой". Также актриса Одесса Эзайон уступила в номинации "Лучшая женская роль второго плана" звезде сериала "Грешники" — Вунми Мосаку.

"Одна битва за другой", имевшая 14 номинаций, в итоге получила шесть наград BAFTA, включая награды за лучший фильм и режиссуру. В то же время картина не победила в актерских категориях — за лучшую мужскую роль и женскую роль второго плана.

