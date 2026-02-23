Відео
Головна сенсація BAFTA — поразка "Марті Супрім" із Тімоті Шаламе

Головна сенсація BAFTA — поразка "Марті Супрім" із Тімоті Шаламе

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 09:12
Фільм "Марті Супрім" на BAFTA — головний провал Тімоті Шаламе
Тімоті Шаламе у фільмі "Марті Супрім". Кадр з відео

Фільм "Марті Супрім" став головним розчаруванням церемонії BAFTA у Лондоні, залишившись без жодної нагороди попри 11 номінацій. Тепер фільм ділить перше місце за кількістю програних нагород BAFTA з картинами "Жінка в любові" та "У пошуках Неверленда".

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Daily Mail.

Реклама
Читайте також:

Фільм "Марті Супрім" із Шаламе залишився без нагород

30-річний Тімоті Шаламе вважався фаворитом у категорії "Найкраща чоловіча роль" після гучних перемог на Critics Choice Awards та Golden Globe Awards минулого місяця. Однак його переможна серія несподівано перервалася.

Статуетку цього разу отримав британський актор Роберт Арамайо за роль у драмі "Клянусь". Його перемога стала сюрпризом вечора — Арамайо обійшов не лише Шаламе, а й Леонардо Ді Капріо.

У стрічці "Марті Супрім" Шаламе зіграв перспективного чемпіона з настільного тенісу Марти Маузера. 

Серед інших номінацій "Марті Суприм" був представлений у категорії "Найкращий фільм", однак перемогу здобула стрічка "Одна битва за іншою". Також акторка Одесса Езайон поступилася у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" зірці серіалу "Грішники" — Вунмі Мосаку.

"Одна битва за іншою", що мала 14 номінацій, у підсумку отримала шість нагород BAFTA, включно з відзнаками за найкращий фільм і режисуру. Водночас картина не перемогла в акторських категоріях — за найкращу чоловічу роль і жіночу роль другого плану.

Раніше ми писали, який трилер з Дакотою Фаннінг варто подивитись. Досить оригінальний сюжет.

Також ми повідомляли про кращі сучасні українські фільми. Фанати радять їх подивитись хоч раз.

Ксенія Микулець - Редактор
Автор:
Ксенія Микулець
