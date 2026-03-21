Фединчик рассказал об общении с побратимами после демобилизации

Фединчик рассказал об общении с побратимами после демобилизации

Дата публикации 21 марта 2026 14:08
Фединчик рассказал об общении с побратимами после демобилизации
Актер Андрей Фединчик. Фото: пресс-служба

Украинский актер театра, кино и дубляжа Андрей Фединчик признался, следит ли за новостями с фронта. Он рассказал, что напрямую общается со своими побратимами после того, как уволился из рядов Вооруженных сил Украины.

Об этом артист рассказал в комментарии главному редактору Новини.LIVE Елене Халик на премьере фильма "Бачу тебе".

Читайте также:

Следит ли Фединчик за новостями с фронта

Фединчик признался, что продолжает активно поддерживать своих побратимов и постоянно остается с ними на связи. По словам актера, он напрямую общается с коллегами и военными, с которыми служил, а также пытается помогать с закрытием потребностей в обеспечении и сборах.

"Конечно слежу. Я общаюсь напрямую с коллегами и со своими собратьями, стараюсь закрывать их потребности в плане обеспечения, сборов. Поэтому, конечно, я постоянно на связи с людьми, с которыми сотрудничаю", — сказал артист.

Кроме этого, Андрей Фединчик вспомнил, как переживал зимний период во время отключений света и воды. По его словам, в это время ему изрядно помог абонемент в спортзал.

"Я купил абонемент в спортзал. Когда у меня выключали свет и не было воды, я ходил и мылся там, и шел на работу. Это было неоднократно", — рассказал он.

Актер отметил, что даже в сложных бытовых условиях старался адаптироваться к реалиям и не выпадать из рабочего ритма.

Отметим, ранее Анна Саливанчук призналась, почему не читает новостей о войне. Она объяснила это тем, что хочет беречь себя от истощения и не терять желание жить обычной жизнью.

В то же время актер Алексей Яровенко поделился своими секретами жизни во время блэкаутов зимой. Он рассказал, как он выкручивался из ситуации, чтобы подготовиться к съемкам в сложных условиях без света.

