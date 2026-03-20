Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино Анна Саливанчук призналась почему не читает новостей о войне

Анна Саливанчук призналась почему не читает новостей о войне

Ua ru
Дата публикации 20 марта 2026 23:28
Актриса Анна Саливанчук. Фото: прес-служба

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, что сознательно почти не читает новости во время войны, не ходит в укрытие и пытается строить для себя и детей нормальную жизнь даже в тревожной реальности. В то же время она тепло вспоминает съемки фильма "Вижу тебя" в Одессе, которые, несмотря на взрывы рядом, стали для команды эмоциональным и очень живым периодом.

Своими эмоциями актриса поделилась главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук рассказала о собственном способе жить во время войны, не погружаясь постоянно в новостной поток. Она призналась, что почти не следит за новостями, а открывает их только в крайних случаях, когда, по ее словам, происходит что-то очень серьезное.

Актриса говорит, что от ежедневного чтения новостей отказалась еще примерно через полгода после начала полномасштабной войны. С тех пор, по ее словам, принципиально не начинает день с телефона или ленты сообщений. Она объяснила это тем, что хочет беречь себя от истощения и не терять желание жить обычной жизнью.

Кроме того, Анна Саливанчук сообщила, что не ходит в укрытие. Хотя это и очень опасно и спускаться в укрытие во время обстрелов нужно, актриса имеет другое мнение.

"Не спускаюсь никогда. За пятый год я и не была в укрытии. С детьми на 24 этаже живу. Такой мой подход к жизни. Я считаю, что я буду много жить, а если я буду много жить, значит мои дети тоже будут. Новости читаю только когда уже прям полная, извините, ср***а, то тогда я уже их открываю. А так всю ночь может бить, я утром просыпаюсь, снимаю веселые сториз и не смотрю новости", — поделилась актриса.

Отдельно она вспомнила, как переживала зимние отключения света. По ее словам, дома у нее есть инвертор, а жители дома вместе даже собрали деньги на генератор, поэтому сейчас работают и лифты. Впрочем и до этого актриса использовала новую реальность с пользой для себя.

"Но раньше ходила пешком, качала задницу. Это очень полезно для фигуры", — пошутила она.

Саливанчук говорит, что сейчас быт для нее стал значительно проще еще и потому, что в доме есть вода, а сама она почти ежедневно бывает в спортзале. Именно там, по ее словам, всегда можно привести себя в порядок. Среди самых простых лайфхаков на случай бытовых трудностей она назвала и совсем обыденные вещи: "У меня много шалей, шляп и шапочек. Если не мыть голову, я просто надеваю".

Анна Саливанчук поделилась воспоминаниями о съемках фильма "Вижу тебя" в Одессе

В этом же разговоре актриса вернулась к теме Одессы, где снимали фильм "Вижу тебя". Работа над лентой, по ее словам, пришлась на апрель и май. Саливанчук вспомнила, что это был теплый период, когда город жил в весеннем ритме, поэтому атмосфера делала работу на площадке более комфортной.

"Это был невероятный период съемок в Одессе. Это был солнечный праздник, апрель, май, как раз была Пасха в том году. Мы с ребятами и с Ксюшей хорошо и отдыхали, и снимались. Невероятная была атмосфера", - рассказала она.

Своими секретами жизни во время блэкаутов зимой поделился и актер Алексей Яровенко. Он рассказал, как он выкручивался из ситуации, чтобы подготовиться к съемкам в сложных условиях.

Также в пятницу, 20 марта, мировое киносообщество всколыхнула новость о смерти известного актера Чака Норриса, который умер в возрасте 86 лет во время тренировки.

кино актеры Анна Саливанчук
Анастасия Постоенко - Редактор ленты новостей
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации