Анна Саливанчук призналась почему не читает новостей о войне

Актриса Анна Саливанчук. Фото: прес-служба

Украинская актриса Анна Саливанчук рассказала, что сознательно почти не читает новости во время войны, не ходит в укрытие и пытается строить для себя и детей нормальную жизнь даже в тревожной реальности. В то же время она тепло вспоминает съемки фильма "Вижу тебя" в Одессе, которые, несмотря на взрывы рядом, стали для команды эмоциональным и очень живым периодом.

Своими эмоциями актриса поделилась главному редактору Новини.LIVE Елене Халик.

Актриса Анна Саливанчук призналась, что не ходит в укрытие и не всегда читает новости

Украинская актриса театра и кино Анна Саливанчук рассказала о собственном способе жить во время войны, не погружаясь постоянно в новостной поток. Она призналась, что почти не следит за новостями, а открывает их только в крайних случаях, когда, по ее словам, происходит что-то очень серьезное.

Актриса говорит, что от ежедневного чтения новостей отказалась еще примерно через полгода после начала полномасштабной войны. С тех пор, по ее словам, принципиально не начинает день с телефона или ленты сообщений. Она объяснила это тем, что хочет беречь себя от истощения и не терять желание жить обычной жизнью.

Кроме того, Анна Саливанчук сообщила, что не ходит в укрытие. Хотя это и очень опасно и спускаться в укрытие во время обстрелов нужно, актриса имеет другое мнение.

"Не спускаюсь никогда. За пятый год я и не была в укрытии. С детьми на 24 этаже живу. Такой мой подход к жизни. Я считаю, что я буду много жить, а если я буду много жить, значит мои дети тоже будут. Новости читаю только когда уже прям полная, извините, ср***а, то тогда я уже их открываю. А так всю ночь может бить, я утром просыпаюсь, снимаю веселые сториз и не смотрю новости", — поделилась актриса.

Отдельно она вспомнила, как переживала зимние отключения света. По ее словам, дома у нее есть инвертор, а жители дома вместе даже собрали деньги на генератор, поэтому сейчас работают и лифты. Впрочем и до этого актриса использовала новую реальность с пользой для себя.

"Но раньше ходила пешком, качала задницу. Это очень полезно для фигуры", — пошутила она.

Саливанчук говорит, что сейчас быт для нее стал значительно проще еще и потому, что в доме есть вода, а сама она почти ежедневно бывает в спортзале. Именно там, по ее словам, всегда можно привести себя в порядок. Среди самых простых лайфхаков на случай бытовых трудностей она назвала и совсем обыденные вещи: "У меня много шалей, шляп и шапочек. Если не мыть голову, я просто надеваю".

Анна Саливанчук поделилась воспоминаниями о съемках фильма "Вижу тебя" в Одессе

В этом же разговоре актриса вернулась к теме Одессы, где снимали фильм "Вижу тебя". Работа над лентой, по ее словам, пришлась на апрель и май. Саливанчук вспомнила, что это был теплый период, когда город жил в весеннем ритме, поэтому атмосфера делала работу на площадке более комфортной.

"Это был невероятный период съемок в Одессе. Это был солнечный праздник, апрель, май, как раз была Пасха в том году. Мы с ребятами и с Ксюшей хорошо и отдыхали, и снимались. Невероятная была атмосфера", - рассказала она.

Своими секретами жизни во время блэкаутов зимой поделился и актер Алексей Яровенко. Он рассказал, как он выкручивался из ситуации, чтобы подготовиться к съемкам в сложных условиях.

Также в пятницу, 20 марта, мировое киносообщество всколыхнула новость о смерти известного актера Чака Норриса, который умер в возрасте 86 лет во время тренировки.