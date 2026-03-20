Анна Саліванчук зізналася чому не читає новин про війну

Акторка Ганна Саліванчук. Фото: пресслужба

Українська акторка Анна Саліванчук розповіла, що свідомо майже не читає новини під час війни, не ходить в укриття і намагається будувати для себе та дітей нормальне життя навіть у тривожній реальності. Водночас вона тепло згадує зйомки фільму "Бачу тебе" в Одесі, які, попри вибухи поруч, стали для команди емоційним і дуже живим періодом.

Своїми емоціями акторка поділилася головному редактору Новини.LIVE Олені Халік.

Акторка Анна Саліванчук зізналася, що не ходить в укриття і не завжди читає новини

Українська акторка театру та кіно Анна Саліванчук розповіла про власний спосіб жити під час війни, не занурюючись постійно в новинний потік. Вона зізналася, що майже не стежить за новинами, а відкриває їх лише в крайніх випадках, коли, за її словами, стається щось дуже серйозне.

Акторка каже, що від щоденного читання новин відмовилася ще приблизно через пів року після початку повномасштабної війни. Відтоді, за її словами, принципово не починає день із телефона чи стрічки повідомлень. Вона пояснила це тим, що хоче берегти себе від виснаження і не втрачати бажання жити звичайним життям.

Окрім того, Анна Саліванчук повідомила, що не ходить в укриття. Хоч це й дуже небезпечно і спускатися в укриття під час обстрілів потрібно, акторка має іншу думку.

"Не спускаюсь ніколи. За п'ятий рік я і не була в укритті. З дітьми на 24 поверсі живу. Такий мій підхід до життя. Я вважаю, що я буду багато жити, а якщо я буду багато жити, значить мої діти теж будуть. Новини читаю тільки коли вже прям повна, вибачте, ср***а, то тоді я вже їх відкриваю. А так цілу ніч може гатити, я зранку прокидаюся, знімаю веселі сторіз і не дивлюсь новини", — поділилася акторка.

Окремо вона згадала, як переживала зимові відключення світла. За її словами, вдома в неї є інвертор, а мешканці будинку разом навіть зібрали гроші на генератор, тож зараз працюють і ліфти. Втім й до цього акторка використала нову реальність з користю для себе.

"Але раніше ходила пішочком, качала дупу. Це дуже корисно для фігури", — пожартувала вона.

Саліванчук каже, що зараз побут для неї став значно простішим ще й тому, що в будинку є вода, а сама вона майже щодня буває у спортзалі. Саме там, за її словами, завжди можна привести себе до ладу. Серед найпростіших лайфхаків на випадок побутових труднощів вона назвала і зовсім буденні речі: "У мене багато шалів, капелюхів і шапочок. Якщо не мити голову, я просто одягаю".

Анна Саліванчук поділилася спогадами зйомок фільму "Бачу тебе" в Одесі

У цій же розмові акторка повернулася до теми Одеси, де знімали фільм "Бачу тебе". Робота над стрічкою, за її словами, припала на квітень і травень. Саліванчук пригадала, що то був теплий період, коли місто жило у весняному ритмі, тому атмосфера робила роботу на майданчику комфортнішою.

"Це був неймовірний період зйомок в Одесі. Це було сонячне свято, квітень, травень, якраз була Пасха в тому році. Ми з хлопцями і з Ксюшею гарно і відпочивали, і знімалися. Неймовірна була атмосфера", — розповіла вона.

