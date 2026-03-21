Україна
Федінчик розповів про спілкування з побратимами після демобілізації

Федінчик розповів про спілкування з побратимами після демобілізації

Дата публікації: 21 березня 2026 14:08
Федінчик розповів про спілкування з побратимами після демобілізації
Актор Андрій Федінчик. Фото: пресслужба

Український актор театру, кіно та дубляжу Андрій Федінчик зізначився, чи стежить за новинами з фронту. Він розповів, що напряму спілкується зі своїми побратимами після того, як звільнився з лав Збройних сил України.

Про це артист розповів в коментарі головній редакторці Новини.LIVE Олені Халік на прем'єрі фільму "Бачу тебе".

Чи стежить Федінчик за новинами з фронту

Федінчик зізнався, що продовжує активно підтримувати своїх побратимів та постійно залишається з ними на зв'язку. За словами актора, він напряму спілкується з колегами та військовими, з якими служив, а також намагається допомагати із закриттям потреб у забезпеченні та зборах.

"Звісно стежу. Я спілкуюся напряму з колегами та зі своїми побратимами, намагаюся закривати їхні потреби в плані забезпечення, зборів. Тому, звісно, я постійно на зв'язку з людьми, з якими співпрацюю", — сказав артист. 

Окрім цього, Андрій Федінчик пригадав, як переживав зимовий період під час відключень світла та води. За його словами, в цей час йому неабияк допоміг абонемент до спортзалу.

"Я купив абонемент в спортзал. Коли в мене вимикали світло і не було води, я ходив і мився там, і йшов на роботу. Це було неодноразово", — розповів він.

Актор зазначив, що навіть у складних побутових умовах намагався адаптуватися до реалій та не випадати з робочого ритму.

Зазначимо, раніше Анна Саліванчук зізналася, чому не читає новин про війну. Вона пояснила це тим, що хоче берегти себе від виснаження і не втрачати бажання жити звичайним життям. 

Водночас актор Олексій Яровенко поділився своїми секретами життя під час блекаутів взимку. Він розповів, як він викручувався з ситуації, щоб підготуватися до зйомок в складних умовах без світла. 

Андрій Федінчик актори фільми
Карина Приходько - Редактор
Карина Приходько
