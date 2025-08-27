Видео
День рождения Богдана Ступки — фильмы с легендарным актером

День рождения Богдана Ступки — фильмы с легендарным актером

Ua ru
Дата публикации 27 августа 2025 14:12
День рождения Богдана Ступки - что посмотреть вечером с легендарным актером
Богдан Ступка в фильме "Тарас Бульба". Фото: Vogue

Сегодня, 27 августа, культовый украинский актер Богдан Ступка праздновал бы свое 84-летие. Сердце талантливого артиста остановилось 22 июля 2012 года.

Редакция Новини.LIVE делится подборкой лент с невероятным актером.

Читайте также:

"Огнем и мечом" (1999)

Лента снята по одноименному роману Генрика Сенкевича. Талантливый Богдан Ступка сыграл атамана Запорожской Сечи Богдана Хмельницкого.

"Странное Рождество" (2006)

Вдова алкогольного магната Ольга Самойлова все деньги своего покойного мужа-миллионера хочет направить на благотворительность, однако дети хотят помешать этому и отправляют мать в психбольницу. Комедия показывает, на какие безумные поступки готов человек ради денег.

"Тарас Бульба" (2009)

Ленту по одноименному роману Николая Гоголя снял Владимир Бортко. Ступка отлично сыграл роль сурового казацкого полковника, который вместе со своим войском отправляется в бой против поляков.

Дом (2011)

В ленте Богдан Ступка возглавляет семью Шамановых, которая живет среди Донских степей. Жизнь семьи существенно меняется после возвращения старшего сына Виктора, который не проживал в родительском доме более 25 лет.

Напомним, ранее мы рассказывали, что во время съемок пятого сезона американского сериала "Эмили в Париже" произошла трагедия. Также в одном из столичных ТЦ серьезно травмировался актер "Киев днем и ночью".

Мария Мудрая - Редактор
Автор:
Мария Мудрая
