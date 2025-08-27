День народження Богдана Ступки — що подивитись ввечері з легендарним актором

Богдан Ступка у фільмі "Тарас Бульба". Фото: Vogue

Сьогодні, 27 серпня, культовий український актор Богдан Ступка святкував би своє 84-річчя. Серце талановитого артиста зупинилося 22 липня 2012 року.

Редакція Новини.LIVE ділиться підбіркою стрічок з неймовірним актором.

Реклама

Читайте також:

"Вогнем і мечем" (1999)

Стрічка знята за однойменним романом Генрика Сенкевича. Талановитий Богдан Ступка зіграв отамана Запорізької Січі Богдана Хмельницького.

"Дивне Різдво" (2006)

Вдова алкогольного магната Ольга Самойлова всі гроші свого покійного чоловіка-мільйонера хоче спрямувати на благодійність, проте діти хочуть завадити цьому і відправляють матір до психлікарні. Комедія показує, на які шалені вчинки готова людина заради грошей.

"Тарас Бульба" (2009)

Стрічку за однойменним романом Миколи Гоголя зняв Володимир Бортко. Ступка відмінно зіграв роль суворого козацького полковника, який разом зі своїм військом вирушає в бій проти поляків.

Дім (2011)

В стрічці Богдан Ступка очолює родину Шаманових, яка мешкає серед Донських степів. Життя сім'ї суттєво змінюється після повернення старшого сина Віктора, який не проживав в батьківській хаті понад 25 років.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що під час знімання п'ятого сезону американського серіалу "Емілі в Парижі" сталася трагедія. Також в одному зі столичних ТЦ серйозно травмувався актор "Київ вдень та вночі".