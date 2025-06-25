Хорт Первый Характерник - Алан Бадоев и Ольга Навроцкая снимут экранизацию книги

Постер "Хорт. Первый характерник". Фото6 пресс-служба

Фэнтезийный роман Ольги Навроцкой "Хорт. Первый Характерник" станет основой для будущей экранизации. Автор вместе с режиссером Аланом Бадоевым получили поддержку от Украинского культурного фонда.

Новини.LIVE рассказывает детали.

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Креаторы вселенной "Хроники Силы" — Алан Бадоев и Ольга Навроцкая — получили грант от Украинского культурного фонда на создание сценария первой серии фильма, а также на анимационный трейлер и музыкальное сопровождение к нему.

Сейчас команда уже провела первые этапы сценарной разработки и запустила все необходимые производственные процессы.

Как отмечают создатели, победа в грантовом конкурсе стала важным шагом в развитии отечественного фэнтези и значительным толчком к созданию современной легенды, которая гармонично сочетает украинскую мифологию с новейшими формами визуального искусства.

Напомним, вышел первый тизер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф". А также стало известно, что культовые фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном отреставрируют с помощью искусственного интеллекта.