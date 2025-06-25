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Главная Кино Бадоев и Навроцкая снимут увлекательное фэнтези о казаке Хорте

Бадоев и Навроцкая снимут увлекательное фэнтези о казаке Хорте

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Дата публикации 25 июня 2025 18:48
Хорт Первый Характерник - Алан Бадоев и Ольга Навроцкая снимут экранизацию книги
Постер "Хорт. Первый характерник". Фото6 пресс-служба
Ключові моменти По мотивам "Хорт. Первый Характерник" снимут фильм

Фэнтезийный роман Ольги Навроцкой "Хорт. Первый Характерник" станет основой для будущей экранизации. Автор вместе с режиссером Аланом Бадоевым получили поддержку от Украинского культурного фонда.

Новини.LIVE рассказывает детали.

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По мотивам "Хорт. Первый Характерник" снимут фильм

Креаторы вселенной "Хроники Силы" — Алан Бадоев и Ольга Навроцкая — получили грант от Украинского культурного фонда на создание сценария первой серии фильма, а также на анимационный трейлер и музыкальное сопровождение к нему.

Сейчас команда уже провела первые этапы сценарной разработки и запустила все необходимые производственные процессы.

Как отмечают создатели, победа в грантовом конкурсе стала важным шагом в развитии отечественного фэнтези и значительным толчком к созданию современной легенды, которая гармонично сочетает украинскую мифологию с новейшими формами визуального искусства.

Напомним, вышел первый тизер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф". А также стало известно, что культовые фильмы с Брюсом Ли и Джеки Чаном отреставрируют с помощью искусственного интеллекта.

фильм Алан Бадоев Ольга Навроцкая книга козак
Мария Коваленко - Редактор
Автор:
Мария Коваленко
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