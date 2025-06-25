Хорт Перший Характерник — Алан Бадоєв та Ольга Навроцька знімуть екранізацію книги

Постер "Хорт. Перший характерник". Фото6 пресслужба

Фентезійний роман Ольги Навроцької "Хорт. Перший Характерник" стане основою для майбутньої екранізації. Авторка разом з режисером Аланом Бадоєвим отримали підтримку від Українського культурного фонду.

Новини.LIVE розповідає деталі.

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Креатори всесвіту "Хроніки Сили" — Алан Бадоєв та Ольга Навроцька — отримали грант від Українського культурного фонду на створення сценарію першої серії фільму, а також на анімаційний трейлер і музичний супровід до нього.

Наразі команда вже провела перші етапи сценарної розробки та запустила всі необхідні виробничі процеси.

Як зазначають творці, перемога в грантовому конкурсі стала важливим кроком у розвитку вітчизняного фентезі та значним поштовхом до створення сучасної легенди, яка гармонійно поєднує українську міфологію із новітніми формами візуального мистецтва.

Нагадаємо, вийшов перший тизер українського фентезі "Мавка. Справжній міф". А також стало відомо, що культові фільми з Брюсом Лі і Джекі Чаном відреставрують за допомогою штучного інтелекту.