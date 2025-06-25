Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортМедцентрКіноНерухомістьВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітХронікиТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивWowЗСУФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоЕкономістКурсПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноТЦКПолітикаЛьвівLifeМетеоАвтоТехнологіїСвятаЕкономікаФінансиІнвестиціїАрміяМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Свята
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Бадоєв та Навроцька знімуть захопливе фентезі про козака Хорта

Бадоєв та Навроцька знімуть захопливе фентезі про козака Хорта

Ua en ru
Дата публікації: 25 червня 2025 18:48
Хорт Перший Характерник — Алан Бадоєв та Ольга Навроцька знімуть екранізацію книги
Постер "Хорт. Перший характерник". Фото6 пресслужба
Ключові моменти За мотивами "Хорт. Перший Характерник" знімуть фільм

Фентезійний роман Ольги Навроцької "Хорт. Перший Характерник" стане основою для майбутньої екранізації. Авторка разом з режисером Аланом Бадоєвим отримали підтримку від Українського культурного фонду.

Новини.LIVE розповідає деталі.

Реклама
Читайте також:

За мотивами "Хорт. Перший Характерник" знімуть фільм

Креатори всесвіту "Хроніки Сили" — Алан Бадоєв та Ольга Навроцька — отримали грант від Українського культурного фонду на створення сценарію першої серії фільму, а також на анімаційний трейлер і музичний супровід до нього.

Наразі команда вже провела перші етапи сценарної розробки та запустила всі необхідні виробничі процеси.

Як зазначають творці, перемога в грантовому конкурсі стала важливим кроком у розвитку вітчизняного фентезі та значним поштовхом до створення сучасної легенди, яка гармонійно поєднує українську міфологію із новітніми формами візуального мистецтва.

Нагадаємо, вийшов перший тизер українського фентезі "Мавка. Справжній міф". А також стало відомо, що культові фільми з Брюсом Лі і Джекі Чаном відреставрують за допомогою штучного інтелекту.

фільм Алан Бадоєв Ольга Навроцька книга козак
Марія Коваленко - Редактор
Автор:
Марія Коваленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації