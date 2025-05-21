Новые остросюжетные сериалы-триллеры — что посмотреть вечером

Сериал "Убийства в Оре". Фото: Netflix

Новые остросюжетные сериалы не дадут вам заскучать вечером. Эта пятерка интересных и напряженных триллеров точно стоит вашего внимания.

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Небольшой самолет попадает в авиакатастрофу над непролазными мексиканскими зарослями. Девять пассажиров решают самостоятельно искать спасения, но кто-то начинает убивать их одно за другим. Тем, кто остается в живых, придется разоблачить убийцу.

Убийства в Оре

Стокгольмская полицейская Ханна после отстранения от работы и расставания с парнем решает сбежать от проблем в дом сестры на горнолыжном курорте в Оре. Но когда однажды в городке исчезает молодая женщина, она решает присоединиться к расследованию.

Камера 211

Адвокат Хуан наведывался к своему клиенту, когда в тюрьме начался жестокий бунт. Чтобы спасти свою жизнь, он выдает себя за одного из заключенных. Пережитое меняет жизнь Хуана навсегда.

Первобытная Америка

Америка, 1850-е годы. Дикий Запад привлекает тысячи переселенцев, которые пытаются покорить неизведанные земли. Их ждет борьба с дикой природой, жестокими условиями, схватки с коренным населением и с собственными страхами. В этом водовороте выживания рождается новое поселение - Форт Бриджер, которое становится пристанищем для тех, кого изгнала или наказала цивилизация.

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