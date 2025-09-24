Мир потерял Клаудию Кардинале - звезду итальянского кино

Клаудия Кардинале. Фото: Los Angeles Times

Во Франции на 88-м году жизни ушла из жизни итальянская актриса Клаудия Кардинале. Она стала одной из самых ярких фигур мирового кинематографа ХХ века и снялась более чем в 120 фильмах.

Об этом сообщила Corriere della sera.

Ушла легенда мирового кино

Клаудия Кардинале получила всемирное признание благодаря ролям в культовых лентах, среди которых "Восемь с половиной", "Леопард" и "Однажды на Диком Западе". В течение карьеры она работала с выдающимися режиссерами — Лукино Висконти, Федерико Феллини и Серджио Леоне. С начала 1980-х годов актриса жила в Париже, ее талант и харизма неоднократно отмечались международными наградами.

Сообщение Макрона в X. Фото: скриншот

Президент Франции Эммануэль Макрон в своем обращении отметил: "Клаудия Кардинале воплощала свободу, видение, талант, которые так много добавили к произведениям выдающихся, от Рима до Голливуда и Парижа, который она выбрала своей родиной. Мы, французы, всегда будем носить эту итальянскую и мировую звезду в своих сердцах, в вечности кино".

Кардинале также была послом доброй воли ЮНЕСКО по защите прав женщин, начав эту деятельность еще в 1999 году. Кинематографическое наследие актрисы охватывает более 120 работ, которые стали классикой мирового кино. Ее вклад в развитие культуры навсегда останется в истории, а память о ней будет жить в сердцах зрителей по всему миру. Ее творчество и общественная деятельность продолжают вдохновлять новые поколения.

