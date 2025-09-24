Світ втратив Клаудію Кардінале — зірку італійського кіно

Клаудія Кардінале. Фото: Los Angeles Times

У Франції на 88-му році життя пішла з життя італійська акторка Клаудія Кардінале. Вона стала однією з найяскравіших постатей світового кінематографа ХХ століття та знялася більш ніж у 120 фільмах.

Про це повідомила Corriere della sera.

Пішла легенда світового кіно

Клаудія Кардінале здобула всесвітнє визнання завдяки ролям у культових стрічках, серед яких "Вісім з половиною", "Леопард" та "Одного разу на Дикому Заході". Протягом кар’єри вона працювала з видатними режисерами — Лукіно Вісконті, Федеріко Фелліні та Серджіо Леоне. З початку 1980-х років акторка мешкала у Парижі. Її талант і харизма неодноразово відзначалися міжнародними нагородами.

Допис Макрона в X. Фото: скриншот

Президент Франції Еммануель Макрон у своєму зверненні зазначив: "Клаудія Кардинале втілювала свободу, бачення, талант, які так багато додали до творів найвидатніших, від Риму до Голлівуду та Парижа, який вона обрала своєю батьківщиною. Ми, французи, завжди носитимемо цю італійську та світову зірку у своїх серцях, у вічності кіно".

Кардінале також була послом доброї волі ЮНЕСКО із захисту прав жінок, розпочавши цю діяльність ще у 1999 році. Кінематографічна спадщина акторки охоплює понад 120 робіт, які стали класикою світового кіно. Її внесок у розвиток культури назавжди залишиться в історії, а пам’ять про неї житиме у серцях глядачів по всьому світу. Її творчість і громадська діяльність продовжують надихати нові покоління.

