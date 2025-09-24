Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Росіяни атакували ракетами навчальний підрозділ ЗСУ — є загиблі
Головна Кіно та серіали У Франції пішла з життя зірка італійського кіно Клаудія Кардінале

У Франції пішла з життя зірка італійського кіно Клаудія Кардінале

Ua ru
Дата публікації: 24 вересня 2025 15:18
Світ втратив Клаудію Кардінале — зірку італійського кіно
Клаудія Кардінале. Фото: Los Angeles Times
Ключові моменти Пішла легенда світового кіно

У Франції на 88-му році життя пішла з життя італійська акторка Клаудія Кардінале. Вона стала однією з найяскравіших постатей світового кінематографа ХХ століття та знялася більш ніж у 120 фільмах.

Про це повідомила Corriere della sera.

Реклама
Читайте також:

Пішла легенда світового кіно

Клаудія Кардінале здобула всесвітнє визнання завдяки ролям у культових стрічках, серед яких "Вісім з половиною", "Леопард" та "Одного разу на Дикому Заході". Протягом кар’єри вона працювала з видатними режисерами — Лукіно Вісконті, Федеріко Фелліні та Серджіо Леоне. З початку 1980-х років акторка мешкала у Парижі. Її талант і харизма неодноразово відзначалися міжнародними нагородами.

У Франції пішла з життя зірка італійського кіно Клаудія Кардінале - фото 1
Допис Макрона в X. Фото: скриншот

Президент Франції Еммануель Макрон у своєму зверненні зазначив: "Клаудія Кардинале втілювала свободу, бачення, талант, які так багато додали до творів найвидатніших, від Риму до Голлівуду та Парижа, який вона обрала своєю батьківщиною. Ми, французи, завжди носитимемо цю італійську та світову зірку у своїх серцях, у вічності кіно".

Кардінале також була послом доброї волі ЮНЕСКО із захисту прав жінок, розпочавши цю діяльність ще у 1999 році. Кінематографічна спадщина акторки охоплює понад 120 робіт, які стали класикою світового кіно. Її внесок у розвиток культури назавжди залишиться в історії, а пам’ять про неї житиме у серцях глядачів по всьому світу. Її творчість і громадська діяльність продовжують надихати нові покоління.

Нагадаємо, що астрологи вважають: деякі жінки мають особливу харизму й талант, які ніби зумовлюють їхню долю у світі мистецтва. Йдеться про представниць трьох знаків Зодіаку.

Раніше ми також інформували, що український актор Костянтин Темляк відмовився від премії "Золота дзиґа". Таке рішення він ухвалив на тлі скандалу, пов’язаного зі звинуваченнями у домашньому насильстві.

Італія серіал фільм актори акторка режисер
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації