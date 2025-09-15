Костянтин Темляк. Фото: Костянтин Темляк / Instagram

Український актор Костянтин Темляк відмовився від кінопремії "Золота дзиґа" у номінації "Головна чоловіча роль" за фільм "БожеВільні". Це сталося через скандал щодо можливого вчинення Темляком домашнього насильства щодо його колишньої дівчини.

Про це йдеться на сторінці історичної драми-трилера "БожеВільні" у Facebook.

Пояснення Темляка

Темляк заявив, що він прийняв рішення добровільно відмовитися від премії, адже зараз навколо його імені "існує ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку". Тому він вважає "некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя".

"Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя. Мій вибір — зосередитися на роботі та на чесному проходженні всіх необхідних процедур. Відмова від премії для мене є проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки", — заявив він.

Що відомо про скандал?

Темляк опинився в епіцентрі скандалу, після того як його колишня дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, заявила, що він роками знущався з неї та принижував її у стосунках. Крім того, за її словами, Темляк писав повідомлення інтимного характеру 15-річній дитині.

Також Соловйова заявила, що Темляк свого часу до повномасштабного вторгнення був залежним від алкоголю та наркотиків, постійно контролював її життя, звинувачував у зрадах, руйнував психіку та застосовував фізичну силу. За її словами, він навіть встановив для неї "список правил", яких вона мала дотримуватися.

Він зазначив, що після розриву просив вибачення у Соловйової, але вона не прийняла їх.

Нагадаємо, 8 серпня Ярмак з Jerry Heil опублікували новий кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", головну роль в якому виконав Темляк та його дружина Анастасія Нестеренко. Публікація викликала широкий резонанс і обурення мережі. Однак артисти запевнили, що не знали про минуле Темляка та видалили кліп з мережі.

