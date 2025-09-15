Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Кіно Актор Темляк відмовився від кінопремії на тлі гучного скандалу

Актор Темляк відмовився від кінопремії на тлі гучного скандалу

Ua ru
Дата публікації: 15 вересня 2025 12:46
Костянтин Темляк відмовився від кінопремії Золота дзиґа
Костянтин Темляк. Фото: Костянтин Темляк / Instagram

Український актор Костянтин Темляк відмовився від кінопремії "Золота дзиґа" у номінації "Головна чоловіча роль" за фільм "БожеВільні". Це сталося через скандал щодо можливого вчинення Темляком домашнього насильства щодо його колишньої дівчини.

Про це йдеться на сторінці історичної драми-трилера "БожеВільні" у Facebook.

Реклама
Читайте також:

Пояснення Темляка

Темляк заявив, що він прийняв рішення добровільно відмовитися від премії, адже зараз навколо його імені "існує ситуація, що вимагає вирішення в особистому та юридичному порядку". Тому він вважає "некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя".

"Я вважаю некоректним у цей час залишати за собою нагороду, яка є символом і атрибутом публічного життя. Мій вибір  зосередитися на роботі та на чесному проходженні всіх необхідних процедур. Відмова від премії для мене є проявом поваги до кінематографічної спільноти, глядачів і самої відзнаки", — заявив він.

Що відомо про скандал?

Темляк опинився в епіцентрі скандалу, після того як його колишня дівчина, фотографка Анастасія Соловйова, заявила, що він роками знущався з неї та принижував її у стосунках. Крім того, за її словами, Темляк писав повідомлення інтимного характеру 15-річній дитині.

Також Соловйова заявила, що Темляк свого часу до повномасштабного вторгнення був залежним від алкоголю та наркотиків, постійно контролював її життя, звинувачував у зрадах, руйнував психіку та застосовував фізичну силу. За її словами, він навіть встановив для неї "список правил", яких вона мала дотримуватися.

Він зазначив, що після розриву просив вибачення у Соловйової, але вона не прийняла їх. 

Нагадаємо, 8 серпня Ярмак з Jerry Heil опублікували новий кліп на пісню "З якого ти поверху неба?", головну роль в якому виконав Темляк та його дружина Анастасія Нестеренко. Публікація викликала широкий резонанс і обурення мережі. Однак артисти запевнили, що не знали про минуле Темляка та видалили кліп з мережі.

Також ми писали про три нові серіали, які  набирають популярність на багатьох стрімінгових платформах. Їх абсолютно безкоштовно можна подивитися на YouTube.

скандал премія домашнє насильство нагорода актори
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації