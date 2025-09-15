Видео
Главная Кино Актер Темляк отказался от кинопремии на фоне громкого скандала

Актер Темляк отказался от кинопремии на фоне громкого скандала

Дата публикации 15 сентября 2025 12:46
Константин Темляк отказался от кинопремии Золота дзиґа
Константин Темляк. Фото: Константин Темляк / Instagram

Украинский актер Константин Темляк отказался от кинопремии "Золота дзиґа" в номинации "Главная мужская роль" за фильм "БожеВільні". Это произошло из-за скандала о возможном совершении Темляком домашнего насилия в отношении его бывшей девушки.

Об этом говорится на странице исторической драмы-триллера "БожеВільні" в Facebook.

Читайте также:

Объяснение Темляка

Темляк заявил, что он принял решение добровольно отказаться от премии, ведь сейчас вокруг его имени "существует ситуация, требующая решения в личном и юридическом порядке". Поэтому он считает "некорректным в это время оставлять за собой награду, которая является символом и атрибутом публичной жизни". Кроме того, по ее словам, Темляк писал сообщение интимного характера 15-летнему ребенку.

"Я считаю некорректным в настоящее время оставлять за собой награду, которая является символом и атрибутом публичной жизни. Мой выбор  сосредоточиться на работе и на честном прохождении всех необходимых процедур. Отказ от премии для меня является проявлением уважения к кинематографическому сообществу, зрителям и самой награде", — заявил он.

Что известно о скандале?

Темляк оказался в эпицентре скандала, после того как его бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева, заявила, что он годами издевался над ней и унижал ее в отношениях.

Также Соловьева заявила, что Темляк в свое время до полномасштабного вторжения был зависимым от алкоголя и наркотиков, постоянно контролировал ее жизнь, обвинял в изменах, разрушал психику и применял физическую силу. По ее словам, он даже установил для нее "список правил", которых она должна была придерживаться.

Он отметил, что после разрыва просил прощения у Соловьевой, но она не приняла их.

Напомним, 8 августа Ярмак из Jerry Heil опубликовали новый клип на песню "С какого ты этажа неба?", главную роль в котором исполнил Темляк и его жена Анастасия Нестеренко. Публикация вызвала широкий резонанс и возмущение сети. Однако артисты заверили, что не знали о прошлом Темляка и удалили клип из сети.

Также мы писали о трех новых сериалах, которые набирают популярность на многих стриминговых платформах. Их совершенно бесплатно можно посмотреть на YouTube.

скандал премия домашнее насилие награда актеры
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
