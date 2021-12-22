"Залетное" ДТП в Киевской области: столкнулось 2 грузовика

В среду, 22 декабря, на Брест-Литовском шоссе столкнулось 2 грузовика. Пострадавших нет.
Об этом сообщает Надзвичайне.LIVE.
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Как стало известно, ДТП случилось на Брест-Литовском шоссе. Так, один из грузовиков остановился на красный свет и сразу же включил габаритные огни, чтобы все участники дорожного движения могли заметить его.
Через несколько секунд после остановки, водитель в боковое зеркало заметил, как на него несется другой грузовик и от силы столкновения обе машины сильно пострадали.
После допроса, правоохранительные органы выяснили, что скорость была не более 60 километров в час, никто из водителей не пострадал. Сейчас оперативники проверят две версии аварии: водитель заснул при вождении или у него отказали тормоза.
Алексей Павловский расскажет подробнее на телеканале Live с понедельника по пятницу в 18.15 в программе "Надзвичайне.LIVE".
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