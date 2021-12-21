Массовое ДТП под Киевом: грузовик "подрезали" и он снес еще три авто

21 декабря в пригороде Киева Буче произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей. ЧП началось с того, что водитель BMW нарушил правила дорожного движения.

"По предварительной информации водитель автомобиля марки BMW не предоставил приоритет в движении, выехал на встречную полосу, и столкнулся с грузовым автомобилем", – сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Водитель грузовика попытался избежать столкновения, но задел при этом еще три автомобиля, которые двигались по дороге.

Известно, что в результате ДТП погибших и пострадавших нет. В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.

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