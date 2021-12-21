live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
  • Главная
  • Киев
  • В Киеве автомобиль влетел в фуру: что с пострадавшими. Эксклюзивные фото

В Киеве автомобиль влетел в фуру: что с пострадавшими. Эксклюзивные фото

Киев
21 декабря 15:02
read-icon ~ 1 мин.
views-icon 214
views-icon
Читать на украинском
ДТП произошла на улице Богатырская
В Киеве автомобиль влетел в фуру: что с пострадавшими. Эксклюзивные фото

В Киеве на улице Богатырская произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль влетел в стоящий грузовик.

Об этом сообщают журналисты "Надзвичайне.LIVE"

Читайте також:
Из-за ДТП в Киеве остановился скоростной трамвай. Видео

Подробности ДТП

На улице Богатырская произошла авария с пострадавшими. По словам полицейских, на подъеме забуксовали несколько фур и образовалась пробка в сторону Вышгорода.

Затем грузовик марки Камаз с грузом в виде утеплителя остановился в пробке. Внезапно в него врезался легковой автомобиль.

Авария

Пострадавшие

Водителя с травмой головы забрала карета скорой помощи. Что стало причиной дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить правоохранителям. При этом, водители в один голос жалуются на гололедицу на дорогах.

Авария

Алексей Павловский расскажет подробнее на телеканале Live с понедельника по пятницу в 18.15 в программе "Надзвичайне.LIVE".

Недавние ДТП в Киеве

Последние новости по теме:
author
Автор публикации
Елена Леонова
Окончила Институт журналистики, после чего нырнула в мир CМИ. Работала на фрилансе, потом в печатном издании. Через несколько лет я поняла, что пора осваивать серьезную журналистику, и выбрала, не самое популярное для девочек, направление - бизнес, экономика, политика, финансы. В этой теме я успешно проработала несколько лет. Дальше захотелось чего-то большего и нового. Как раз в это время поступило предложение писать про Киев. Я согласилась и сейчас подаю читателю самые интересные и актуальные новости про нашу прекрасную столицу.
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 0

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 214
ДТП Киев авария медики
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
Скандал с новогодней елкой: на киевском ЖД вокзале ночью срочно устанавливают дерево

Скандал с новогодней елкой: на киевском ЖД вокзале ночью срочно устанавливают дерево

23 декабря 23:32

Киев
В Киев прибыли французские вертолеты для пограничников. Фото

В Киев прибыли французские вертолеты для пограничников. Фото

23 декабря 23:02

Киев
Наводнение на Голосеевской: к утру на дороге будет огромный каток. Видео

Наводнение на Голосеевской: к утру на дороге будет огромный каток. Видео

23 декабря 22:29

Киев
Новогодняя елка в Министерстве юстиции рассмешила киевлян. Фото

Новогодняя елка в Министерстве юстиции рассмешила киевлян. Фото

23 декабря 22:06

Киев
Главная Киев В Киеве автомобиль влетел в фуру: что с пострадавшими. Эксклюзивные фото
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен