В Киеве автомобиль влетел в фуру: что с пострадавшими. Эксклюзивные фото

В Киеве на улице Богатырская произошло дорожно-транспортное происшествие. Автомобиль влетел в стоящий грузовик.

Об этом сообщают журналисты "Надзвичайне.LIVE"

Подробности ДТП

На улице Богатырская произошла авария с пострадавшими. По словам полицейских, на подъеме забуксовали несколько фур и образовалась пробка в сторону Вышгорода.

Затем грузовик марки Камаз с грузом в виде утеплителя остановился в пробке. Внезапно в него врезался легковой автомобиль.

Пострадавшие

Водителя с травмой головы забрала карета скорой помощи. Что стало причиной дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить правоохранителям. При этом, водители в один голос жалуются на гололедицу на дорогах.

Алексей Павловский расскажет подробнее на телеканале Live с понедельника по пятницу в 18.15 в программе "Надзвичайне.LIVE".

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