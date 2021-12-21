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Через ДТП у Києві зупинився швидкісний трамвай. Відео

Київ
21 грудня 12:45
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ДТП сталася на вулиці Борщагівська
Через ДТП у Києві зупинився швидкісний трамвай. Відео

У Києві на вулиці Борщагівська зупинився рух трамваїв. Причина - дорожньо-транспортна пригода.

Відповідне відео розмістив "Київ Оперативний".

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Що сталося

На вулиці Борщагівська зупинилися трамваї. Причина - дорожньо-транспортна пригода. Зокрема, учасниками аварії стали автомобілі марок Mazda і Hyundai.

Відомо, що автомобілі з'їхали з дороги і перекрили рух комунального транспорту. Зараз, на місці дорожньо-транспортної пригоди працюють співробітники поліції.

Комунальний транспорт

Нагадаємо, що напередодні, 20 грудня 2021 року, в Києві зупинився комунальний транспорт на дорозі. Причина - складні погодні умови та ожеледиця на дорозі.

Що кажуть люди

Ніколи такого не було на цьому місці і ось знову", - пише Принцеса Дурі.

Та там хоч рів викопай, вони з моста будуть випадати", - пише Maks Dizha.

Водієві по щелбану від кожного пасажира зупинених трамваїв - таким має бути покарання", - відповідає Александер.

Нещодавні ДТП у Києві та Київській області

  • На автодорозі Жердова-Гоголів, що у Броварському районі Київської області трактор влетів у кювет. Загинули водій трактора і пасажир.
  • У ніч на вівторок, 21 грудня, в Подільському районі сталася серйозна ДТП за участю двох авто. Через негоду, а самеснігопад та ожеледицю,вони зіштовхнулися на Набережному шосе.
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Авторка публікації
Олена Леонова
Закінчила Інститут журналістики, після чого пірнула в світ ЗМІ. Працювала на фрілансі, потім в друкованому виданні. Через кілька років я зрозуміла, що пора освоювати серйозну журналістику, і вибрала, не найпопулярніший для дівчаток, напрямок - бізнес, економіка, політика, фінанси. У цій темі я успішно пропрацювала кілька років. Далі захотілося чогось більшого і нового. Якраз в цей час надійшла пропозиція писати про Київ. Я погодилася і зараз подаю читачеві найцікавіші та актуальні новини про нашу прекрасну столицю.
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ДТП Київ аварія транспорт
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