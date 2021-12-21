Через ДТП у Києві зупинився швидкісний трамвай. Відео

У Києві на вулиці Борщагівська зупинився рух трамваїв. Причина - дорожньо-транспортна пригода.

Відповідне відео розмістив "Київ Оперативний".

Що сталося

На вулиці Борщагівська зупинилися трамваї. Причина - дорожньо-транспортна пригода. Зокрема, учасниками аварії стали автомобілі марок Mazda і Hyundai.

Відомо, що автомобілі з'їхали з дороги і перекрили рух комунального транспорту. Зараз, на місці дорожньо-транспортної пригоди працюють співробітники поліції.

Комунальний транспорт

Нагадаємо, що напередодні, 20 грудня 2021 року, в Києві зупинився комунальний транспорт на дорозі. Причина - складні погодні умови та ожеледиця на дорозі.

Що кажуть люди

“Ніколи такого не було на цьому місці і ось знову", - пише Принцеса Дурі.

“Та там хоч рів викопай, вони з моста будуть випадати", - пише Maks Dizha.

“Водієві по щелбану від кожного пасажира зупинених трамваїв - таким має бути покарання", - відповідає Александер.

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