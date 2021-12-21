Автомобиль вынесло на трамвайные пути в центре Киева. Фото

Вечером 21 декабря в Киеве внедорожник Mitsubishi Оutlander занесло на скользкой дороге на трамвайные пути, из-за чего движение рейкового транспорта со стороны центра в сторону Борщаговки остановилось.
ЧП произошло на улице Жилянской, сообщает Telegram-канал dtp.kiev.ua.
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"Трамваи в сторону Борщаговки уже стоят. Будьте внимательны и осторожны, тяжелые погодные условия", – говорится в сообщении.
О возможных пострадавших пока не сообщается.