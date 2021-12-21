Водитель иномарки сбил двух женщин на Киевщине. Фото

В ночь на 21 декабря в селе Небрат Киевской области (недалеко от Бородянки) водитель автомобиля Fiat Doblo совершил наезд на пешеходов.

"По предварительной информации 48-летний мужчина, тренер по йоге, не справился с управлением и совершил наезд на двух местных жительниц". – сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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На место дорожно-транспортного происшествия прибыли медики и полицейские. Обеих женщин госпитализировали в местную больницу.

Удар был такой силы, что у автомобиля прогнуло капот и разбилось лобовое стекло, что видно на фото с места происшествия:

Полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП и просят водителей и пешеходов учитывать погодные условия и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

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