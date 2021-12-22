Гололед в Киеве: десятки человек оказались в больницах

В первый день гололеда в киевские больницы попали с травмами 35 человек.

"За прошедшие сутки с травмами, вызванными падением на скользкой дороге, в медицинские учреждения Киева обратились 35 человек, в том числе 1 ребенок, из них госпитализированы – 32", – сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" 22 декабря.

Читайте также: Травмы от гололеда: как получить возмещение за халатность коммунальщиков

Кроме того, из-за вызванных погодой проблем на дорогах машины скорой помощи в общей сложности провели в пробках более 18 часов рабочего времени.

"Прибытие бригад на критические и экстренные вызовы согласно нормативу составило 61,2 %", – говорится в сообщении.

В целом за сутки 21 декабря центральная диспетчерская служба зарегистрировала 1756 обращений граждан, Из которых, не считая непрофильных:

критических – 14;

экстренных – 783;

неэкстренных – 871.

Также были зарегестрированы 742 непрофильных обращений – советы врача по телефону 15-83, Среди которых:

Острый коронарный синдром – 26;

Острое нарушение мозгового кровообращения – 25;

COVID-19 и пневмония – 131, госпитализировано 99.

"Всего за минувшие сутки госпитализированы 577 человек", – подчеркнули в КНП.

Другие новости о непогоде в Киеве