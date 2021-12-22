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Гололед в Киеве: десятки человек оказались в больницах

Киев
22 декабря 20:16
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Бригады "скорой" не укладывались в нормативы прибытия из-за непогоды
Гололед в Киеве: десятки человек оказались в больницах

В первый день гололеда в киевские больницы попали с травмами 35 человек.

"За прошедшие сутки с травмами, вызванными падением на скользкой дороге, в медицинские учреждения Киева обратились 35 человек, в том числе 1 ребенок, из них госпитализированы – 32", – сообщает КНП "Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева" 22 декабря.

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Кроме того, из-за вызванных погодой проблем на дорогах машины скорой помощи в общей сложности провели в пробках более 18 часов рабочего времени.

"Прибытие бригад на критические и экстренные вызовы согласно нормативу составило 61,2 %", – говорится в сообщении.

В целом за сутки 21 декабря центральная диспетчерская служба зарегистрировала 1756 обращений граждан, Из которых, не считая непрофильных:

  • критических – 14;
  • экстренных – 783;
  • неэкстренных – 871.

Также были зарегестрированы 742 непрофильных обращений – советы врача по телефону 15-83, Среди которых:

  • Острый коронарный синдром – 26;
  • Острое нарушение мозгового кровообращения – 25;
  • COVID-19 и пневмония – 131, госпитализировано 99.

"Всего за минувшие сутки госпитализированы 577 человек", – подчеркнули в КНП.

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Автор публикации
Владимир Лысенков
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Киев больницы непогода дороги
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