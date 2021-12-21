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Таксі за сотні гривень та затори на дорогах: як Київ пережив перший потужний снігопад грудня. Фоторепортаж

Київ
21 грудня 15:30
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Мороз і сонце - день чудовий! Але не для тих, хто поспішає на роботу або у справах
Таксі за сотні гривень та затори на дорогах: як Київ пережив перший потужний снігопад грудня. Фоторепортаж

Увечері 20 грудня в Києві нарешті пішов сильний снігопад. Він став причиною безлічі заторів на дорогах, і комунальники вийшли на боротьбу зі стихією, але! Чистити встигали не всі і не скрізь, а через сильні опади і ожеледицю в місті сталося багато ДТП. І не дивно - температура за добу впала з +1 градусу до 7 морозу. Ось так в столицю прийшла справжня зима.

Новини.LIVE пропонує подивитися на засніжену столицю, а також розповідає, як класична зимова погода зупинила столицю. 

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Вранці 21 грудня на вулицях Києва також утворилися численні затори через сніг.  У місті встановився стійкий сніговий покрив близько шести сантиметрів, а тротуари скувала ожеледиця. 

На картах Google Maps було видно, що проїзд ускладнений по всій столиці. 

пробки

Аж до 10 ранку серйозні проблеми з рухом спостерігалися на більшості основних транспортних артерій міста і всіх столичних мостах. У зв'язку з цим найбільш популярні сервіси таксі міста істотно підняли свої тарифи.

таксі
© Скріншот таксі
таксі
© Скріншот таксі
таксі
© Скріншот таксі
таксі
© Скріншот таксі
таксі
© Скріншот таксі

З ночі до ранку комунальники чистили вулиці від снігу, обробляли протиожеледними засобами, до роботи залучили 317 одиниць техніки.

Через негоду в місті сталося багато ДТП. Сходили з рейок трамваї, а легковики стикалися на засніжених трасах. Добре, що обійшлося без жертв і серйозних травм. 

За даними синоптиків з Укргідрометцентру, 21 грудня очікуються негативні температури по всій країні — від -11 на Півночі, до -1 на Півдні в денний час. Найближчими днями тепліше не стане.

У Києві у вівторок продовжив іти сніг, який напередодні частково паралізував роботу транспорту, але глибина покриву буде незначною. Вже з середи, 22 грудня, встановиться сонячна і морозна погода. 

прогноз

До опівдня 21 грудня погода порадувала киян куди більше: працівники комунальних служб за допомогою спецтехніки якраз розчистили більшу частину доріг і тротуарів, а там вийшло сонце і дозволило кореспонденту Новини.LIVE відобразити засипану довгоочікуваним снігом столицю.

Обстановка на лівому березі (Русанівка, Березняки) спокійна: дороги і тротуари розчищені, станом на 11 ранку рух по проспекту Соборності не затруднено. 

погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода

На мосту Патона заторів після опівдня теж не було, але на з'їзді автомобілі вже серйозно кучкувалися. Рух було ускладнено і ближче до станції метро Дружби Народів. Тротуари в основному розчищені, але ризик посковзнутися залишається, так що будьте обережні.

погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода
погода
© Новини.LIVE погода

До речі, за попередніми прогнозами, вже на початку наступного тижня місто накриють куди потужніші снігопади. Може, і на Новий Рік нас чекає справжня казка з усіма атрибутами зими? 

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Автор публікації
Владислав Григор'єв
27 років, музичний ентузіаст, понаїхав з півдня України та копається в столичному вивороті.
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