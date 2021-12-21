Таксі за сотні гривень та затори на дорогах: як Київ пережив перший потужний снігопад грудня. Фоторепортаж

Увечері 20 грудня в Києві нарешті пішов сильний снігопад. Він став причиною безлічі заторів на дорогах, і комунальники вийшли на боротьбу зі стихією, але! Чистити встигали не всі і не скрізь, а через сильні опади і ожеледицю в місті сталося багато ДТП. І не дивно - температура за добу впала з +1 градусу до 7 морозу. Ось так в столицю прийшла справжня зима.

Новини.LIVE пропонує подивитися на засніжену столицю, а також розповідає, як класична зимова погода зупинила столицю.

Вранці 21 грудня на вулицях Києва також утворилися численні затори через сніг. У місті встановився стійкий сніговий покрив близько шести сантиметрів, а тротуари скувала ожеледиця.

На картах Google Maps було видно, що проїзд ускладнений по всій столиці.

Аж до 10 ранку серйозні проблеми з рухом спостерігалися на більшості основних транспортних артерій міста і всіх столичних мостах. У зв'язку з цим найбільш популярні сервіси таксі міста істотно підняли свої тарифи.

З ночі до ранку комунальники чистили вулиці від снігу, обробляли протиожеледними засобами, до роботи залучили 317 одиниць техніки.

Через негоду в місті сталося багато ДТП. Сходили з рейок трамваї, а легковики стикалися на засніжених трасах. Добре, що обійшлося без жертв і серйозних травм.

За даними синоптиків з Укргідрометцентру, 21 грудня очікуються негативні температури по всій країні — від -11 на Півночі, до -1 на Півдні в денний час. Найближчими днями тепліше не стане.

У Києві у вівторок продовжив іти сніг, який напередодні частково паралізував роботу транспорту, але глибина покриву буде незначною. Вже з середи, 22 грудня, встановиться сонячна і морозна погода.

До опівдня 21 грудня погода порадувала киян куди більше: працівники комунальних служб за допомогою спецтехніки якраз розчистили більшу частину доріг і тротуарів, а там вийшло сонце і дозволило кореспонденту Новини.LIVE відобразити засипану довгоочікуваним снігом столицю.

Обстановка на лівому березі (Русанівка, Березняки) спокійна: дороги і тротуари розчищені, станом на 11 ранку рух по проспекту Соборності не затруднено.

На мосту Патона заторів після опівдня теж не було, але на з'їзді автомобілі вже серйозно кучкувалися. Рух було ускладнено і ближче до станції метро Дружби Народів. Тротуари в основному розчищені, але ризик посковзнутися залишається, так що будьте обережні.

До речі, за попередніми прогнозами, вже на початку наступного тижня місто накриють куди потужніші снігопади. Може, і на Новий Рік нас чекає справжня казка з усіма атрибутами зими?