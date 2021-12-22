Травмы от гололеда: как получить возмещение за халатность коммунальщиков

Зима – самая опасная пора для пешеходов, особенно если коммунальщики плохо выполняют свою работу. Опасность ждет на каждом шагу – гололедица под ногами и снежные глыбы над головой. Травмам может быть подвержено не только человеческое тело, но и кошелек. Однако украинцы могут получить возмещение, если вовремя и правильно обратиться за помощью.

Новини.LIVE разобралось, на что могут рассчитывать киевляне в случае несчастного случая и как правильно оформить инцидент, чтобы получить деньги от виновных.

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Травмы из-за непогоды

Киевляне ждали настоящую зиму почти целый месяц, ведь начало декабря удивляло лишь классической осенней погодой – дождями. Но снег принес в город не только праздничное настроение, но и опасность. Новости о том, что на людей и припаркованные машины падают глыбы снега и льда – не редкость для зимнего периода. Именно в это время года травмпункты переполнены пациентами – переломы, вывихи, ушибы.

Падают киевляне и на нерасчищенных тротуарах, лестницах, пешеходных переходах. Сейчас в городе большое количество осадков и ежедневно активно работают коммунальщики – дороги расчищают специальными машинами, а пешеходную зону – вручную. И как показывает практика, готовить сани с лета из года в год коммунальщики не умеют, поэтому оперативно привести в порядок все дороги и тротуары в городе не получается.

За данным КГГА, за 20 декабря из-за гололеда травмировалось 15 человек. За 21 – декабря 128 взрослых и 7 детей. Как показывает практика, люди после инцидента жалуются на погоду и коммунальные службы, однако без каких-либо заявлений или официальных жалоб самостоятельно обращаются в медучреждение и оплачивают свое лечение.

Однако закон в этом плане защищает украинцев и каждый травмированный имеет право получить возмещение вреда здоровью, нанесенного на улице. Об этом журналисту Новини.LIVE подробно рассказали в Региональном центре по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в г. Киеве.

"Нужно сразу вызвать полицию. Они составят протокол о телесных повреждениях. Тогда обратиться в больницу для фиксации травм. Потом во внесудебном порядке решается путем обращения в организацию, которая занимается обслуживанием дома или территории, или в органы местного самоуправления в том случае, если коммунальщики не сделали свою работу", – рассказали в центре.

Самое главное в случаях возмещения вреда – это доказать вину физического или юридического лица, вследствие действий или бездействия которых вы получили травму. Ведь Гражданский кодекс предусматривает, что лицо освобождается от возмещения, если докажет свою непричастность.

Поэтому эксперты советуют травмированным:

заниматься сбором как можно большего количества доказательств: съемки с видеокамер, фотографии инцидента и травмы, поиск свидетелей, результаты медицинского осмотра;

фиксировать все расходы и сохранять чеки;

взять в травмпункте справку, где указано время и место обращения и вид полученной травмы;

подать в суд больничный лист с указанием диагноза и периода утраты трудоспособности;

сформулировать претензию и отправить ее заказным письмом в службу, которая отвечает за эксплуатацию участка, на котором произошел несчастный случай.

"В итоге человек может рассчитывать на возмещение материального ущерба, расходов на лечение и моральную компенсацию", – добавили в службе.

Неэффективный закон

Получается, что закон позволяет человеку получить компенсацию даже за порванные джинсы в результате падения, не говоря уже о больших суммах при лечении серьезных травм. Однако украинцы не обращаются за помощью, и объяснили нам почему.

"Я и не знала, что надо полицию вызвать. Хотя кто там будет разбираться, они людей не ищут, а здесь будут кого-то искать за неубранный снег?", – сказала киевлянка Анастасия Бенза.

"О возмещении за то, что я упаду я впервые слышу. Но я не верю, что можно будет добиться справедливости. У меня год назад произошла неприятная ситуация с интернет-мошенниками и их не нашли. Полиция бездействует, на них надеяться не стоит", – прокомментировала киевлянка Дарья Нефедова.

О том, что с соответствующими жалобами киевляне не обращаются нам подтвердили и полицейские. Говорят, что в случае необходимости протокол они составят, а дальше все зависит от взаимодействия пострадавшего и ответственной организации.

Отмечают неэффективность таких жалоб и эксперты. Они говорят, что чаще всего справедливое решение можно ждать лишь от суда, в который никто не обращается.

"Во внесудебном порядке эти споры фактически не решаются. А в суд люди не обращаются и не проходят эту всю процедуру по одной простой причине – судебная перспектива долговременная и финансовозатратная в случае привлечения специалистов", – подытожили в центре правовой помощи.

Получается, что законодательная возможность у людей получить компенсацию есть, однако реальность доказывает обратное. За собственное здоровье стоит заботиться самому. Смотрите под ноги и обращайте внимание на знаки, предупреждающие об опасности.