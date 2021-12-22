live
live
LIVE онлайн
Киев
-11°
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
-11°
Пробки
1 /10
USD 27.27
EUR 30.85
Киев
Выберите язык
В Киеве улица на Подоле покрылась льдом. Видео

В Подольском районе Киева, в среду 22 декабря полностью остановилось движение на одной из улиц. Образовалась пробка из десятка автомобилей из-за сильнейшего гололеда. 

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры".

Читайте также: До конца дня в Киеве резко ударит мороз

Что известно

Улица Сергея Данченко, которая находится в Подольском районе Киева обледенела. Машины стали в пробке и не могут проехать из-за того, что колеса скользят.

Автомобилисты начали сами посыпать дорогу песком, чтобы проехать. Как отмечается в самом посте, машины не могут ни подняться, ни спуститься по дороге.

Прогноз от синоптиков

Как предупреждает Укргидрометцентр, в период с 20 по 26 декабря, в Киеве ожидается мороз, средняя температура воздуха днем составит -7 градусов.

Больше о погоде в Киеве

Последние новости по теме:
Автор публикации
Рожик Денис
Поделиться публикацией

Смешно

LOLStateNormal 0

Вот это да!

WowStateNormal 0

Печально

SadStateNormal 1

Возмутительно

AngryStateNormal 0
views-icon 254
Киев Типичный Киев снег зима
Больше оперативных новостей ищите в
Похожие новости
В Киев прибыли французские вертолеты для пограничников. Фото

В Киев прибыли французские вертолеты для пограничников. Фото

23 декабря 23:02

Киев
Наводнение на Голосеевской: к утру на дороге будет огромный каток. Видео

Наводнение на Голосеевской: к утру на дороге будет огромный каток. Видео

23 декабря 22:29

Киев
Новогодняя елка в Министерстве юстиции рассмешила киевлян. Фото

Новогодняя елка в Министерстве юстиции рассмешила киевлян. Фото

23 декабря 22:06

Киев
Маршрутка весь день возила людей по Киеву с открытыми дверьми. Видео

Маршрутка весь день возила людей по Киеву с открытыми дверьми. Видео

23 декабря 21:32

Киев
Главная Киев В Киеве улица на Подоле покрылась льдом. Видео
Этот сайт использует cookie-файлы.
Больше информации Согласен