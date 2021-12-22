В Киеве улица на Подоле покрылась льдом. Видео

В Подольском районе Киева, в среду 22 декабря полностью остановилось движение на одной из улиц. Образовалась пробка из десятка автомобилей из-за сильнейшего гололеда.

Об этом сообщает Telegram-канал "Киев без цензуры".

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Что известно

Улица Сергея Данченко, которая находится в Подольском районе Киева обледенела. Машины стали в пробке и не могут проехать из-за того, что колеса скользят.

Автомобилисты начали сами посыпать дорогу песком, чтобы проехать. Как отмечается в самом посте, машины не могут ни подняться, ни спуститься по дороге.

Прогноз от синоптиков

Как предупреждает Укргидрометцентр, в период с 20 по 26 декабря, в Киеве ожидается мороз, средняя температура воздуха днем составит -7 градусов.

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