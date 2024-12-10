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Женщины захватывают инвестиционный рынок — отчет McKinsey

10 декабря 2024 13:33
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Женщины будут контролировать 34 трлн. активов — как изменится финансовый мир к 2030 году
Женщина разговаривает по телефону за столом. Фото: Unsplash
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Согласно прогнозам McKinsey & Co., к 2030 году женщины в Соединенных Штатах будут контролировать 34 трлн долларов активов, что составит примерно 38% всех инвестированных активов. Это почти вдвое больше, чем в 2023 году и свидетельствует о значительных изменениях в распределении денег. 

Об этом пишет Bloomberg.

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Социальные и демографические факторы являются основными двигателями роста благосостояния женщин. Экономические активы семей унаследуют женщины, поскольку они живут дольше мужчин.

Кроме того, растет количество женщин, имеющих успешные карьеры, что приводит к росту их доходов. Эта тенденция усиливается, поскольку женщины все чаще становятся финансовыми главами семей и занимают руководящие должности в бизнесе.

По данным управления капиталом компании Julius Baer, в 2023 году доля женщин со сверхвысоким благосостоянием (с состоянием от 30 млн долларов) вырастет до 11% по сравнению с 6,5% в 2010 году.

Bloomberg утверждает, что такие изменения выглядят революционно с исторической точки зрения. Еще 50 лет назад американские женщины не могли самостоятельно получить кредитную карту или открыть банковский счет.

Сегодня среди самых богатых людей в мире насчитывается не менее 62 женщин-миллиардеров, контролирующих около 11% состояния, учтенного Bloomberg Billionaires Index. Однако, несмотря на прогресс, женщины занимают только 12% руководящих должностей в публичных компаниях и зарабатывают в среднем 84% уровня доходов мужчин.

В исследовании Fidelity "Женщины и инвестиции в 2024 году" только 71% женщин заявили, что владеют акциями по сравнению с 80% мужчин. С другой стороны, этот показатель превышает 44% в 2018 и 60% в 2023 году.

Fidelity сообщает, что женщины чаще, чем мужчины, описывают свой подход к инвестированию как "консервативный", а более 70% людей говорят, что хотели бы начать инвестировать свои деньги как можно скорее.

По данным McKinsey, в настоящее время женщины владеют примерно третью всех активов под управлением в Западной Европе, что составляет около 4,6 трлн евро или 4,85 трлн долларов. К 2030 году прогнозируется, что этот показатель вырастет до 45%.

В этот период активы женщин будут расти на 8,1% ежегодно по сравнению с 2,7% у мужчин. В консалтинговой компании считают, что по таким темпам они смогут добиться паритета с мужчинами к началу 2030-х годов.

Напомним, украинцы могут использовать инвестиционные инструменты для дополнительного заработка. В частности, им доступна покупка акций местных или международных компаний.

Также мы писали, что эффективно приумножить сбережения можно путем инвестиций. Нужно ответственно отнестись к выбору направления, поскольку можно понести значительные финансовые потери.

инвестиции деньги женщины активы фондовый рынок финансы

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