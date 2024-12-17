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Выгода не светит — нужно ли инвестировать тысячу Зеленского

17 декабря 2024 16:12
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Можно ли инвестировать тысячу Зеленского и куда потратить деньги
Украинские гривны в конверте. Фото: УНИАН
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Украинцы начали получать и уже даже тратить финансовую помощь в размере 1 000 грн по программе "Зимова єПідтримка". Кто-то оплатил жилищно-коммунальные услуги, кому-то эти деньги понадобились для покупки продуктов питания на Укрпоште. Вариантов, куда потратить, есть много. Однако выгодно инвестировать "тысячу Зеленского" не удастся.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, можно ли рассматривать зимнюю помощь как инвестицию.

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Куда инвестировать и есть ли смысл

Среди всех доступных вариантов, на что потратить 1 000 грн помощи, есть только один способ вложить средства с последующим заработком — купить государственные военные облигации в "Дії". Так называют ценные бумаги, выпускаемые во время полномасштабной войны. Доход поступает на карту "єПідтримки" через 3, 6 или 12 месяцев после инвестирования.

На выбор представлено множество типов облигаций, их можно просмотреть и выбрать в мобильном приложении "Дія". Однако существует серьезная проблема — за 1 000 грн ничего не удастся купить. Номинал одной облигации составляет как раз 1 000 грн, но поскольку "Дія" не продает их самостоятельно, а использует посредничество банков, то покупателям нужно дополнительно заплатить комиссию.

 

  • Выгода не светит — нужно ли инвестировать тысячу Зеленского - фото 1
    Стоимость военных облигаций в Дії. Фото: скриншот
  • Выгода не светит — нужно ли инвестировать тысячу Зеленского - фото 2
    Стоимость военных облигаций в Дії. Фото: скриншот
  • Выгода не светит — нужно ли инвестировать тысячу Зеленского - фото 3
    Стоимость военных облигаций в Дії. Фото: скриншот
  • Выгода не светит — нужно ли инвестировать тысячу Зеленского - фото 4
    Стоимость военных облигаций в Дії. Фото: скриншот
  • Выгода не светит — нужно ли инвестировать тысячу Зеленского - фото 5
    Стоимость военных облигаций в Дії. Фото: скриншот
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И выходит, что украинцам не хватит буквально нескольких гривен (зависит от выбранной облигации), чтобы осуществить инвестирование. Плюс очевидно, что покупка минимального количества ценных бумаг не принесет значительную финансовую выгоду. Для эффективного заработка требуются большие денежные вложения, в противном случае результат окажется неудовлетворительным.

Поэтому гражданам рекомендуют выбрать другие варианты, в частности оплату коммуналки, что своевременно ввиду отопительного сезона. Или купить на 1 000 грн книги, оплатить фотосессию или ужин в ресторане, поход в кино или другие развлечения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, финансовую помощь в размере 1 000 грн, которую выплатят украинцам зимой, можно потратить на различные товары и услуги. Среди доступных вариантов — лекарственные средства, которые продают в аптеках и отделениях Укрпошты.

Также мы писали, что украинцы могут инвестировать деньги в драгоценные металлы, государственные облигации, криптовалюту, а также рынок недвижимости. Причем не обязательно покупать именно жилые квартиры, ведь другие типы объектов тоже приносят доход.

инвестиции Дія доходы облигации тысяча Зеленского

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