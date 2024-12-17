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Вигода не світить — чи варто інвестувати тисячу Зеленського

17 грудня 2024 16:12
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Чи можна інвестувати тисячу Зеленського і куди витратити гроші
Українські гривні в конверті. Фото: УНІАН
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Українці почали отримувати і вже навіть витрачати фінансову допомогу в розмірі 1 000 грн за програмою "Зимова єПідтримка". Хтось оплатив житлово-комунальні послуги, комусь ці гроші знадобилися для купівлі продуктів харчування на Укрпошті. Варіантів, куди витратити, існує багато. Водночас вигідно інвестувати "тисячу Зеленського" не вдасться.

Сайт Новини.LIVE розповідає, чи можна розглядати зимову допомогу як інвестицію.

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Куди інвестувати і чи є сенс

Серед усіх доступних варіантів, на що витратити 1 000 грн допомоги, є тільки один спосіб вкласти кошти з подальшим заробітком — купити державні військові облігації в "Дії". Так називають цінні папери, які випускають під час повномасштабної війни. Дохід надходить на картку "єПідтримка" через 3, 6 або 12 місяців після інвестування.

На вибір представлено багато типів облігацій, їх можна переглянути та обрати в мобільному застосунку "Дія". Проте існує серйозна проблема — за 1 000 грн нічого не вдасться купити. Номінал однієї облігації становить якраз 1 000 грн, але оскільки "Дія" не продає їх самотужки, а використовує посередництво банків, то покупцям потрібно додатково заплатити комісію.

 

  • Вигода не світить — чи варто інвестувати тисячу Зеленського - фото 1
    Вартість військових облігацій в Дії. Фото: скриншот
  • Вигода не світить — чи варто інвестувати тисячу Зеленського - фото 2
    Вартість військових облігацій в Дії. Фото: скриншот
  • Вигода не світить — чи варто інвестувати тисячу Зеленського - фото 3
    Вартість військових облігацій в Дії. Фото: скриншот
  • Вигода не світить — чи варто інвестувати тисячу Зеленського - фото 4
    Вартість військових облігацій в Дії. Фото: скриншот
  • Вигода не світить — чи варто інвестувати тисячу Зеленського - фото 5
    Вартість військових облігацій в Дії. Фото: скриншот
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І виходить, що українцям не вистачить буквально кількох гривень (залежить від обраної облігації), щоб здійснити інвестування. Плюс очевидно, що купівля мінімальної кількості цінних паперів не принесе значної фінансової вигоди. Для ефективного заробітку потрібні більші грошові вкладення, інакше результат виявиться незадовільним.

Тому громадянам рекомендують обрати інші варіанти, зокрема оплату комуналки, що на часі, зважаючи на опалювальний сезон. Або купити на 1 000 грн книги, оплатити фотосесію чи вечерю в ресторані, похід у кіно чи інші розваги.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, фінансову допомогу в розмірі 1 000 грн, яку виплатять українцям взимку, можна витратити на різноманітні товари і послуги. Серед доступних варіантів — лікарські засоби, які продають в аптеках і відділеннях Укрпошти.

Також ми писали, що українці можуть інвестувати гроші у дорогоцінні метали, державні облігації, криптовалюту, а також ринок нерухомості. Причому не обов’язково купувати саме житлові квартири, адже інші типи об’єктів також приносять дохід.

інвестиції Дія доходи облігації тисяча Зеленського

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